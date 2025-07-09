Эти страны намерены поставлять противопехотные мины и Украине.

Литва и Финляндия планируют начать внутреннее производство противопехотных мин в следующем году для собственных нужд и поставок в Украину на фоне военной угрозы со стороны России. Об этом сообщили представители этих двух стран в комментарии для Reuters.

"Эти две страны, граничащие с Россией, объявили о своем намерении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин, и представители власти заявили, что производство может быть начато после завершения шестимесячного процесса выхода из конвенции", - подчеркнули в материале.

Известно, что три других государства НАТО и Европейского Союза, а именно Польша, Латвия и Эстония, также выходят из договора из-за угрозы России для их безопасности и войны в Украине.

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Эти страны не заявляли о планах начать производство противопехотных мин, однако представители Польши и Латвии отметили, что могут быстро начать производство, если это будет необходимо, а Эстония рассматривает такой вариант в будущем.

Отмечается, что Украина также объявила о выходе из Оттавской конвенции, чтобы лучше защищаться от России, которая не является участницей этого договора.

В Reuters добавляют, что шаги Финляндии и Литвы о начале производства таких мин свидетельствуют об обеспокоенности Европы из-за того, что агрессия РФ может выйти за пределы Украины.

"Мы потратим сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", - заверил для Reuters заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

Он добавил, что страны закажут десятки тысяч противопехотных мин или даже больше.

"Наша национальная промышленность будет одним из источников. Наша промышленность может их производить", - добавил Алекса, чья страна имеет 274 км границы с Россией и 679 км границы с Беларусью, близким союзником РФ.

В свою очередь председатель Ассоциации оборонной промышленности Литвы Винцас Юргутис отметил, что как только производство будет налажено, Литва сможет поставлять мины другим странам, в том числе и Украине.

Запрет противопехотных мин - что известно

Напомним, 1 марта 1999 года начала действовать Оттавская конвенция, которая запрещает использовать противопехотные мины. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали такой договор или присоединились к нему, среди них была и Украина. Верховная Рада приняла ратифицировала договор еще в 2005 году.

Такая конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает стран-участниц уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории, однако крупные государства не подписали такой договор, а именно США, Китай и Россия.

Также после того, как Украина вышла из Оттавской конвенции, народный депутат Федор Вениславский объяснил, для чего нашему государству противопехотные мины. По его словам, они будут служить как заградительные сооружения и фактор сдерживания врага.

Нардеп добавил, что эти мины будут устанавливаться с картами минных полей, что позволит быстро разминировать территории после завершения боевых действий.

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