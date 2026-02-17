Бизнес в Украине на грани закрытия из-за ударов России по энергосистеме, - Reuters

Экономисты предупреждают о последствиях закрытия бизнеса для рынка труда и экономического роста.

Россия систематически уничтожает энергосистему Украины, что негативно сказывается как на обычных украинцах, вынужденных выживать без тепла, света и воды, так и на предпринимателях. Расходы бизнеса растут едва ли не каждый день, что может привести к его закрытию.

Агентство Reuters пишет, что по всему Киеву кафе, рестораны и другие малые предприятия закрылись, не выдержав финансового давления в условиях военной экономики. Те, что все еще работают, в основном полагаются на дорогостоящие генераторы, установленные на тротуарах, которые шумят и дымят.

Владелица салона красоты Наталья Билостоцкая жаловалась, что ее ежемесячный счет за электричество в этом году увеличился примерно в четыре раза до 58 000 гривень (1340 долларов), плюс еще 15 000 гривень (350 долларов) на топливо и обслуживание ее генератора. При этом она указала, что ее бизнес в таких условиях не приносит дохода, а повышение цен - не вариант, потому что клиенты перестанут приходить.

В Киевской школе экономики указали, что отключения электроэнергии - самый большой риск для экономики Украины. Продолжительные перебои могут стоить до 2–3% ВВП, хотя последствия будут меньше, если компании быстро адаптируются.

Старший экономист Центра экономических стратегий, киевского аналитического центра Наталья Колесниченко отметила, что большая часть бизнеса в Украине перешла на альтернативные источники энергии, чтобы пережить зиму. Но они по-прежнему уязвимы из-за затрат на эксплуатацию генераторов и резкого роста тарифов на электроэнергию.

По ее словам, энергетический кризис - последний удар по малым предприятиям, которые борются с нехваткой рабочей силы в условиях войны и рисками для безопасности и цепочек поставок. Малые предприятия обеспечивают работой около половины трудоспособного населения Украины, и их закрытие может привести к росту безработицы и эмиграции.

Опрос, проведенный Национальной ассоциацией ресторанов Украины, показал, что 60% респондентов считают энергетический кризис серьезной угрозой для бизнеса.

Последствия обстрелов энергетики Украины - последние новости

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил об ухудшении прогноза роста экономики Украины в 2026 году из-за российских атак по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев и наращиванию бюджетных расходов. При этом из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году – до 1,8%.

