Виктория Бекхэм показала новое семейное фото на фоне скандала с сыном

Ходят слухи, что родные люди до сих пор не общаются.

Известная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала новое семейное фото на фоне скандала со старшим сыном.

Напомним, в начале года Бруклин Бекхэм публично обвинил своих звездных родителей в том, что они критиковали его жену Николу Пельтц в прессе, пытаясь разрушить их отношения. Похоже, что в семье до сих пор не могут уладить этот конфликт, ведь на новых фотографиях с празднования дня рождения третьего сына Круза нет первенца Бекхэмов.

"Мы тебя очень-очень любим", – подписала в Instagram фото Виктория, на котором позировали Круз, девушка именинника, сын Ромео с избранницей Ким Тернбулл, дочь Харпер и они с Дэвидом.

Приглашали ли звездные родители старшего сына на празднование – неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что старший сын Бекхэмов планирует усыновить ребенка. 26-летний Бруклин и 31-летняя Никола уже четыре года в браке и выразили желание стать родителями.

