'Исчезнувшие тигры' Японии оказались древними львами: ученые удивили открытием

Окаменелости, найденные в Японии и ранее отнесенные к "потерянным тиграм" архипелага, на самом деле принадлежат древнему виду львов. Как пишет The Independent, к такому выводу пришли ученые после нового ДНК-анализа, результаты которого опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Сегодня в Японии нет ни диких львов, ни тигров. Однако в позднем плейстоцене - примерно между 129 тысячами и 11 700 годами назад - архипелаг населяли крупные хищники из рода Panthera. Ранее считалось, что речь идет о древних тиграх. Новые генетические данные доказали: это были пещерные львы - ныне вымерший вид", - отмечает издание.

Сообщается, что львы распространились из Африки около миллиона лет назад и заселили значительную часть Евразии, преимущественно ее северные регионы. Тигры, наоборот, чаще встречались южнее. В позднем плейстоцене их ареалы пересекались в так называемом "поясе перехода львов и тигров", простиравшемся от Ближнего Востока через Центральную Азию до Дальнего Востока.

Во время ледниковых периодов уровень моря понижался, и между Японией и материковой Азией возникали сухопутные мосты. Именно по ним, как считают исследователи, крупные млекопитающие попадали на острова.

Ранее найденные в Японии останки Panthera датировались средним и поздним плейстоценом. На основе морфологических признаков и предположений о соответствующих условиях среды на юго-западе Японии их отнесли к тиграм. Однако открытие, что пещерные львы обитали на Дальнем Востоке России, в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове, поставило под сомнение эту версию. Новый детальный ДНК-анализ показал: все так называемые "японские тигры" были пещерными львами. Так, один из исследованных образцов датирован примерно 31 060 лет назад.

Ученые предполагают, что пещерные львы колонизировали Японию между 72 700 и 37 500 годами назад, вероятно, через северный сухопутный мост. Более того, они могли сохраняться на архипелаге не менее 20 тысяч лет после исчезновения на большей части Евразии.

Исследователи отмечают: изолированность островов в сочетании с периодическими сухопутными связями создавала условия для сохранения реликтовых популяций - подобно тому, как японский волк пережил материковых сородичей.

Таким образом, новые данные опровергают устоявшееся мнение о том, что тигры находили убежище в Японии. Вместо этого именно пещерные львы были представителями рода Panthera, которые освоили архипелаг и распространились даже в его юго-западные регионы, несмотря на среды, которые ранее считались более подходящими для тигров.

