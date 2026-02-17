Почему во время массированной атаки РФ баллистику сбить не удалось: Игнат назвал причину

Соответствующие комплексы должны быть в нужное время в нужном месте, отметил представитель Воздушных сил.

Ночью и утром 17 февраля оккупационная армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами, в том числе баллистическими, которые способна перехватывать система ПВО MIM-104 Patriot. Однако для этого комплекс должен был находиться именно в той точке, по которой противник наносит удар. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, все крылатые ракеты во время ночной атаки были уничтожены. Речь идет о ракетах Х-101, ракетах наземного базирования "Искандер", а также одной авиационной ракете.

В то же время, отметил Игнат, четыре баллистические ракеты, выпущенные по восточным регионам, перехватить не удалось.

"Понятно, что перехватывать баллистику может система Patriot. Ей нужно быть в нужное время в нужном месте – там, куда враг направляет баллистические ракеты. Иногда это удается, если есть соответствующая возможность, но в этот раз, к сожалению, перехват не произошел в силу определенных обстоятельств", – пояснил представитель Воздушных сил.

В то же время он отметил, что результаты работы Воздушных сил ВСУ и других подразделений, которые отражали вражескую атаку, довольно неплохие.

Атака по Украине 17 февраля

Как писал УНИАН, в ночь на 17 февраля российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Взрывы прогремели в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне, Запорожье и других городах. По данным Воздушных сил ВСУ, противник запустил 29 ракет различных типов и 396 дронов, зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 беспилотников.

В частности, в Одессе воздушную тревогу объявляли 6 раз. В результате ударов дронов повреждены энергетический объект и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах многоэтажного жилого дома, в другом - поврежден магазин, СТО, ранения получили двое мужчин 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Оба госпитализированы.

