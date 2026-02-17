Авторы теневых схем экспорта металлолома хотят и дальше обворовывать государство, - нардеп

Авторы теневых схем вывоза металлолома из Украины пытаются судиться с правительством за право и дальше обворовывать государство. Об этом заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, комментируя очередную попытку обжаловать решение о нулевых экспортных квотах на металлолом.

"Брухтовики уже в четвертый раз обращаются в Киевский окружной админсуд, пытаясь заблокировать и в дальнейшем отменить решение Кабмина о нулевых экспортных квотах на это стратегическое сырье. Предыдущие заявления они сначала подавали, а после назначения судьи отзывали. Опытные юристы и антикоррупционеры знают, что это признак поиска "нужного" судьи", - отметил нардеп.

Иск, по его словам, поступил от малоизвестной компании ООО "Захидвторлом". К делу также присоединился общественный союз "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

"Среди учредителей этого союза много "тяжеловесов"-экспортеров лома. Фигурирует в этой сомнительной деятельности также адвокат Евгений Майструк. Запомним эти названия и имена. Очень интересно будет наблюдать, что будет преобладать: интересы криминального бизнеса, который десятилетиями обворовывает страну, не платя налоги и вывозя сырье за границу, или интересы государства, которое нуждается в налогах для финансирования армии?", - отметил нардеп.

В то же время он напомнил, что схемы по уклонению от уплаты пошлины на лом через ЕС стоили государству 3,5 млрд грн только за прошлый год. "За право и дальше воровать эти деньги у армии борются дельцы", - подчеркнул Кисилевский.

Он отметил, что правительство приняло решение о нулевых квотах из соображений национальной безопасности, ведь от обеспечения металлургической промышленности металлоломом зависит устойчивость экономики. Еще одним аргументом в пользу этого решения была патологическая склонность экспортеров лома к сомнительным схемам использования сертификатов ЕС для беспошлинной торговли, для поставок за пределы ЕС без уплаты пошлины.

"Эти попытки правительство прекратило. Между тем, создатели теневых схем нашли себе союзников за рубежом. За возобновление бесконтрольного вывоза из нашей страны металлургического сырья выступили пророссийские польские политики из партии "Конфедерация", которая пользуется поддержкой Кремля. Их даже в самой Польше считают токсичными. Но к новому странному союзу украинских теневиков и польских "конфедератов" следует отнестись совершенно серьезно. Именно эти "конфедераты" в свое время организовывали высыпание на землю украинского зерна на польской границе. Выбрасывание хлеба на землю в нашей культуре не прощается", - подчеркнул Кисилевский.

Он отметил, что когда "черный бизнес обворовывает государство, используя лазейки на таможне", это воспринимается как внутреннее дело, и перекрыть эти схемы - дело правительства, что оно и сделало. Но когда в ситуацию вмешиваются российские политические агенты, ситуация начинает выглядеть иначе.

"Теперь не дать черному брухтовому бизнесу поднять голову - вопрос национальной безопасности. Теневики, которые родились и расцвели во времена Януковича, должны уйти в прошлое. Как и модель экономики, построенная на сырьевом экспорте. Если этого еще кто-то не понял, пусть попробует и дальше дружить с кремлевскими агентами. Посмотрим, надолго ли их хватит", - резюмировал Кисилевский.

Как известно, ООО "ЗАХИДВТОРЛОМ" подало уже третий иск в Киевский окружной админсуд против Кабмина, чтобы отменить запрет на экспорт металлолома. Два предыдущих иска и два заявления об обеспечении иска были возвращены - либо по инициативе истца, либо из-за умышленных процессуальных недостатков. Это похоже на манипуляцию автоматизированным распределением дел между судьями, ведь когда истец подает заявление, он ждет автоматического распределения дела. Затем, если судья "не тот", заявление возвращают или отзывают. Такие действия являются нарушением административного кодекса.

