Франция отпустила корабль 'теневого флота' России: сколько стоила свобода

По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, обход санкций ЕС имеет свою цену.

Французские власти освободили из-под ареста нефтяной танкер GRINCH, принадлежащий "теневому флоту" России, после уплаты штрафа. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Нефтяной танкер GRINCH покинет французские воды после уплаты нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящего простоя в Фос-сюр-Мер. Обход европейских санкций имеет свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать войну с помощью "теневого флота" у наших берегов", - отметил французский министр.

Reuters напоминает, что танкер GRINCH задержали в Средиземном море в январе, а затем отправили на стоянку у французского портового города Марсель из-за подозрения в причастности к "теневому флоту" России.

По данным французских властей, судно покинуло российский порт Мурманск в начале января. Танкер ходил под флагом Коморских островов, но компания-владелец судна не смогла юридически подтвердить его принадлежность к судам из этой страны, за что получила штраф.

"Теневой флот" России - последние новости

Об аресте танкера "теневого флота РФ" 22 января сообщил президент Франции Эмануэль Макрон. По его словам, военнослужащие Военно-морских сил Франции поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России и находящегося под международными санкциями.

Впрочем, уже 30 января президент Владимир Зеленский заявил, что французские власти отпустили танкер. По его словам, в телефонном разговоре французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что на этот шаг пришлось пойти из-за требований законодательства страны.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 20-й пакет санкций должен заблокировать "теневой флот" РФ.

