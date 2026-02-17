Прокуроры будут просить у суда залог в размере 425 млн гривен за экс-министра.

Высший антикоррупционный суд Украины начал судебное заседание по избранию экс-министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Перед началом заседания Галущенко провел беседу с журналистами. В частности, он ответил на вопрос о том, кто оплачивает обучение его сына в Швейцарии.

"Там разные люди платили. Платил и крестный отец. Потом второй человек, тоже родственник. И потом часть средств была от тех компаний. Но это те средства, которые как прибыль от совместной деятельности", – сказал Галущенко.

На вопрос о том, владеет ли его семья теми средствами, в хищении которых его подозревают, Галущенко ответил:

"Моя семья живет в съемной квартире с 2022 года. Если бы эти 400 млн, это десять миллионов долларов, если бы они имели эти деньги, они наверняка купили бы себе дом или хотя бы квартиру и жили".

Схема обогащения

Обновлено в 14.15. Прокурор во время заседания отметил, что не позднее декабря 2020 года один из главных фигурантов дела Тимур Миндич решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины. И с этой целью он создал преступную организацию, которой в дальнейшем руководил.

"Для достижения поставленной цели он привлек в качестве соорганизатора гражданина Цукермана, которому поручил формирование состава участников преступной организации. Так, на предложение последнего присоединиться к преступной организации согласились граждане Устименко, Зорин, Фурсенко и другие неустановленные лица. И в это же время в состав преступной организации был привлечен вице-президент предприятия "Энергоатом" Галущенко", – отметил прокурор.

Далее, по его словам, Галущенко вместе с доверенными лицами осуществляли получение и аккумулирование значительных сумм. Часть из полученных средств, по данным следствия, была использована для оплаты обучения детей. Прокурор отметил, что преступная организация была выстроена на нескольких уровнях управления.

"В частности, это первый уровень – совместное и согласованное управление Миндичем и Цукерманом. Второй – это руководство Цукерманом деятельностью членов преступной организации Фурсенко, Устименко, Зорина и Миронюка. И третий – это руководство Галущенко деятельностью членов преступной организации Миронюка и Басова", – пояснил прокурор.

По словам прокурора, в период с 31 декабря 2020 года по 1 мая 2025 года Галущенко получил преступным путем 9 034 590 долларов. В дальнейшем он пытался легализовать эти деньги.

Обновлено в 14.46. Завершая выступление, прокурор запросил для Германа Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425,984 млн грн залога.

Дело Галущенко: что известно

Ранее НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров фигурантов схемы по масштабному хищению средств в АО "Энергоатом". Среди участников разговора, вероятно, был и Галущенко, когда занимал должность министра энергетики.

15 февраля 2026 года детективы НАБУ задержали Галущенко при попытке покинуть территорию Украины. Бывший министр энергетики пытался выехать за пределы Украины на поезде Киев-Варшава. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Накануне суда стало известно, что прокуроры САП будут просить суд об избрании экс-министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога.

