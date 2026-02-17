Тина Кароль поразила гибкостью своего тела (видео)

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми кадрами с тренировки, продемонстрировав подписчикам впечатляющую гибкость и силу тела.
Артистка опубликовала в своем Instagram-блоге видео, на котором выполняет несколько сложных йога-поз, которые сразу привлекли внимание поклонников. На одном из кадров Тина делает глубокий выпад с сильным прогибом в спине: одна нога вытянута вперед, другая - назад, а корпус отклонен назад с опорой на руки.
В целом образы с тренировки Кароль не только выглядят эстетично, но и демонстрируют серьезную физическую форму артистки. Она уже давно уделяет внимание спорту, но на этот раз особенно поразила уровнем гибкости.
Как известно, йога - это древняя практика, сочетающая физические упражнения, дыхательные техники и концентрацию внимания. Она возникла в Индии тысячи лет назад и сегодня стала популярной во всем мире как способ поддержания не только тела, но и психического состояния. Основу йоги составляют асаны (позы), которые помогают развивать гибкость, силу и баланс, а также учат лучше чувствовать свое тело.
Напомним, ранее Тина Кароль уже демонстрировала сложные вариации продвинутых асан Эка Пада Галавасана (Flying Pigeon) или Эка Пада Каундиньясана II.