У главаря России может быть паранойя, полагает экс-глава MI6.

Российский диктатор Владимир Путин может страдать болезнью Паркинсона.

Таким мнением в эфире LBC поделился бывший глава секретной разведывательной службы Британии (MI6) Ричард Дирлав, сообщает Independent. По словам собеседника, у него нет четкого ответа на вопрос насчет состояния главаря россиян. "…но у меня есть знакомые и друзья в Восточной Европе, которые считают, что с ним что-то не в порядке с медицинской точки зрения. Но я не клиницист", - подчеркнул он.

Дирлав добавил, что у Путина, "возможно, болезнь Паркинсона, которая, конечно, имеет разные проявления, разные вариации, разную степень тяжести". Экс-глава MI6 полагает, что у диктатора может быть паранойя. "Но если у человека паранойя, а я думаю, что убийство Навального (российский оппозиционер Алексей Навальный, - Ред.) может указывать на определенную паранойю, то это один из симптомов", - заявил бывший шеф разведки.

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Диктатору уже не раз приписывали разные болезни, в том числе рак, однако в Кремле эти сведения опровергали и утверждали, что лидер россиян якобы "здоров".

В конце лета 2022 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что Путин больной по нескольким направлениям - и морально, и физически. По словам Скибицкого, диктатор - шизофреник.

Многих людей интересует, когда умрет Путин. Полковник Вооруженных сил Украины - военный эксперт Петр Черник, в конце 2023 года спрогнозировал, что смерть диктатора может наступить в случае поражения России в нашей стране.

Справка УНИАН. Болезнь Паркинсона - это неврологическое заболевание, которое характерно для пожилых людей. Симптомами, в частности, являются тремор и мышечная неподатливость, твердость мышц.

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