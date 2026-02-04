Си Цзиньпин 'убрал' ключевого генерала из-за страха и паранойи, – NYT

Американская разведка связывает отстранение ведущих генералов с недоверием Си Цзиньпина и внутренними силовыми играми накануне партийного съезда.

Аналитики американской разведки связывают масштабные чистки в высшем руководстве Китая с глубоким недоверием и страхами лидера КНР Си Цзиньпина. Устранение одного из его ближайших соратников – генерала Чжан Юся – стало неожиданным шагом, который вызвал шок среди китайских элит и внимательный анализ в Вашингтоне.

Как сообщает The New York Times, Министерство обороны Китая 24 января заявило, что генерал Чжан Юся и генерал Лю Чжэньли находятся под следствием за "серьезные нарушения". Чжан считался верным союзником Си Цзиньпина и пользовался значительным авторитетом в армии, что делает его устранение особенно показательным.

С момента прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин системно очищал ряды Коммунистической партии Китая и армии, устраняя высокопоставленных чиновников, руководителей силовых структур и представителей так называемой "красной аристократии". Однако нынешняя волна чисток является беспрецедентной: почти все генералы и адмиралы, которые руководили командованиями театров боевых действий в начале 2023 года, были уволены или исчезли из публичного пространства.

По словам нынешних и бывших чиновников США, аналитики американской разведки пришли к выводу, что Си Цзиньпин имеет "чрезвычайно высокий уровень паранойи". В то же время никаких четких доказательств того, что отстраненные генералы готовили политический вызов, не обнаружено.

Паранойя набирает обороты

Как объяснил немецкий политолог Марсель Дирсус, популярные и эффективные генералы в авторитарных системах автоматически становятся угрозой для лидера. Эксперт говорит:

"Как автократ, ты должен быть параноиком. Ты постоянно находишься в зоне риска".

Бывший аналитик ЦРУ по вопросам Китая Джон Калвер отметил, что паранойя является не слабостью, а составляющей стиля правления Си. "Он не смог бы удерживать власть так долго, если бы действовал иррационально", – сказал он.

Отдельное внимание аналитиков привлекла публикация Wall Street Journal, в которой утверждалось, что китайским офицерам якобы сообщали о шпионаже генерала Чжана в пользу США. Впрочем, американские чиновники заявили, что не имеют подтверждений таких обвинений и не фиксировали внутренней кампании в Китае по их распространению.

Официальный Пекин настаивает, что действия против генералов являются частью антикоррупционной кампании. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъю заявил, что расследование демонстрирует "нулевую терпимость к коррупции". В то же время эксперты указывают, что чистки могут быть направлены не только на борьбу с коррупцией, но и на устранение потенциальных политических соперников накануне партийного съезда 2027 года.

Аналитики также предупреждают, что вакуум руководства в армии может повлиять на военное планирование Китая, в частности в отношении Тайваня.

"Недоверие между партией и армией может сдерживать принятие решений о крупных операциях, по крайней мере в ближайшее время", – считает исследователь Джорджтаунского университета Раш Доши.

Чистки в китайской армии

Лидер Китая Си Цзиньпин начал расследование в отношении своего самого влиятельного военного соратника, что стало самой масштабной реорганизацией вооруженных сил страны за последние десятилетия.

Генерал Чжан Юся, старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический генерал №1 в стране, находится под следствием за "серьезные нарушения партийной дисциплины и государственных законов".

