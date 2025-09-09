Премьер-министр Непала подал в отставку во вторник после бурных протестов против запрета социальных сетей и коррупции в правительстве.

В Непале продолжается второй день протестов. Массовые выступления получили название "Gen Z-протесты", поскольку в них участвует преимущественно молодежь. Как пишет ВВС, причиной протестующие называют коррупцию в правительстве и попытку чиновников ограничить социальные сети, включая полную блокировку Facebook, X и YouTube.

Правительство подготовило распоряжение об обязательной регистрации соцсетей и планировало обязать их открыть представительство в стране. А правозащитники назвали его попыткой ввести цензуру и ограничить свободу слова. При этом платформы TikTok, Viber и еще несколько платформ выполнили требование правительства и не столкнулись с препятствованием в работе.

Демонстрации начались в столице страны Катманду в понедельник, 8 сентября, после того, как работа наиболее популярных соцсетей была ограничена. А во вторник распространились из столицы на несколько городов, где люди собирались даже ночью, несмотря на введение комендантского часа. В соцсетях сообщили о стрельбе в нескольких городах. После того ограничения с платформ были сняты, но протесты не успокоились.

По данным СМИ, полиция противодействовала протестующим с оружием. По состоянию на утро сообщалось о 20 погибших. А в 14 часов во вторник стало известно, что еще двое протестующих погибли в результате стрельбы полиции в Калимате. Таким образом количество погибших во время протестов в Непале возросло до 22 человек.

За эти два дня протестующие сожгли дома нескольких политиков, в том числе дом главы правительства, президента, министра внутренних дел и лидера крупнейшей партии страны, Непальского конгресса, которая входит в правящую коалицию. Семья Оли в то время находилась в официальной резиденции. Также был подожжен дом лидера оппозиционной Коммунистической партии Непала (маоистской).

Также они нападали на политиков, которых застали дома. Среди них бывший премьер-министр и президент Непальского конгресса Шер Бахадур Деуба и его жена Арджу Рана Деуба, которые получили ранения. Аэропорт в столице Катманду был закрыт, а армейские вертолеты перевезли некоторых министров в безопасные места.

В соцсетях распространилось видео, как по улице пробежал министр финансов страны. Некоторые из участников протестов нападали на него. На видео видно, как он несколько раз падал от ударов.

Сообщается, что во вторник протестующие заблокировали дорогу к парламенту. Затем заняли здание и подожгли его.

На фоне протестов премьер-министр Прасад Оли подал в отставку. Министр внутренних дел Рамеш Лехак также уже ушел в отставку.

Перед отставкой Оли заявил, что создаст следственную комиссию, которая в течение 15 дней представит отчет о стрельбе. Он добавил, что семьям погибших будет выплачена компенсация, а раненые получат бесплатное лечение.

Больше о Непале

Эта страна находится в Гималаях, между Китаем и Индией. Благодаря древней истории и многочисленным достопримечательностям он известен среди туристов. И знаменит среди любителей горного туризма, ведь именно в Непале находится знаменитая гора Эверест и разработаны маршруты для подъема на вершину.

Однако Непал очень бедная страна. По данным Всемирного банка, уровень безработицы среди молодежи в прошлом году составил 20%, а правительство подсчитало, что более 2000 молодых людей ежедневно покидают страну в поисках работы на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии.

Как россияне в Непале вербовали людей на войну в Украине

Напомним, что полиция Непала задержала по меньшей мере 10 человек, которых подозревали в незаконной вербовке местных жителей на войну в Украине. сообщалось, что их отправляли в Россию по туристическим визам, а позже вербовали в армию.

