При этом с завербованных непальцев брали по 9 000 долларов за отправку в Россию.

В Непале полиция задержала десять человек, которых подозревают в незаконной вербовке жителей страны в российскую армию. Об этом сообщает Reuters.

Против задержанных расследуется дело о торговле людьми, сообщил изданию начальник окружной полиции Катманду Бхупендра Хатри. Их подозревают в том, что они отправляли безработных непальцев в Россию по туристическим визам для дальнейшей вербовки в армию. При этом с завербованных непальцев брали по 9 000 долларов за отправку в Россию.

Вербовка жителей Немала в российскую армию - детали

Накануне правительство Непала обратилось к российским властям с просьбой не вербовать его граждан в российскую армию. По данным МИДа Непала, шестеро его граждан, служивших в российской армии, погибли. В заявлении также отмечается, что власти страны прилагают дипломатические усилия для освобождения одного гражданина Непала, служившего в российской армии и попавшего в плен к украинским военным.

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Правительство страны призвало своих граждан не вступать в армии государств, участвующих в вооруженных конфликтах. По разным оценкам, в войне могут участвовать от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан Непала.

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