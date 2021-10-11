Составители Оксфордского словаря утверждают, что принятие и развитие этих корейских слов на английском языке показывают, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Британии и США.

Составители Оксфордский словарь решили добавить к английскому языку 26 слов корейского происхождения. Среди них - ссылки на попкультуру, корейские блюда и, конечно, связь с K-pop.

Как сообщили на сайте Оксфордского словаря, именно успех K-pop и K-драм (корейские драматические сериалы) способствовали росту международного интереса к попкультуре Южной Кореи, пишет Громадськее.

Сейчас это явление настолько распространено, что имеет не одно, а два названия, которые вошли в OED: Hallyu и Korean wave. Эти два слова тождественны, поскольку "халлю" в переводе и означает "корейская волна" - это понятие охватывает все, что может предложить современная попкультура и индустрия развлечений Южной Кореи: музыку, сериалы, фильмы, шоу и тому подобное.

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Вместе с тем популярной стала и корейская кухня. Поэтому в словарь вошли названия самых популярных блюд: банчан, бульгоги, кимбап и др.

Также в словарь вошли и неологизмы, которые стали популярными в Корее. Например, корейцы любят есть жареную курицу, которую называют "чикен" с корейским пивом "мекджу". Этот кулинарный дуэт образовал новое слово ㅡ "чи-мэк", то есть курица с пивом.

Среди прочего, в Оксфордский словарь попали:

"ханбок" ㅡ традиционная корейская одежда;

"егьо" ㅡ слово, означающее "милый" (похоже на японское "каваи");

"мукбанг" ㅡ формат видеоблога, где человек ест большое количество пищи и разговаривает с аудиторией;

"файтинг" ㅡ слово, использующие для поддержки, пожелания успеха в деле;

"скиншип" ㅡ прикосновение или другой физический контакт как средство выражения привязанности.

Составители Оксфордского словаря утверждают, что принятие и развитие этих корейских слов на английском языке показывают, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Британии и США.

"Они показывают, как азиаты в разных частях континента изобретают и обмениваются словами в своем собственном местном контексте, а затем знакомят с ними остальной англоязычный мир", - отметили составители.

Ранее, как писал УНИАН, компания Jaguar подготовила инициативу по изменения определения слова "автомобиль" в Оксфордском словаре английского языка. Британцы считают, что нынешнее описание этого слова не подходит под электрокары.

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Автор: Виктория Гордиенко