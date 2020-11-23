Выбранные слова характеризуют уходящий год и описывают самые разные события, которые получили распространение в разных странах.

Оксфордский словарь не смог определить слово, которое можно назвать основным в 2020 году.

Как отмечается на сайте Оксфордского словаря, выбор слова в 2020 году отличается от ежегодного выбора слова.

"Английский язык, как и все мы, в этом году должен был быстро и неоднократно адаптироваться к событиям в мире. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе этого пути", сказано в сообщении.

Эксперты отметили, что 2020 год невозможно описать одним словом.

"Мы изучали, подробно, темы, которые были в центре внимания нашего языкового мониторинга в этом году, включая COVID-19, и все связанные словарные запасы, политическое и экономическое непостоянство, общественную активность, окружающую среду и быстрое внедрение новых технологий и поведения для поддержки удаленной работы и проживания", - отметили эксперты.

Таким образом лингвисты вместо традиционно одного слова выделили несколько. Они характеризуют уходящий год и описывают самые разные события, которые получили распространение в разных странах.

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Для Канады, Великобритании и Австралии таким словом оказалось lockdown (локдаун), для США - shelter-in-place (самоизоляция, карантин), для Сингапура и Великобритании - circuit breaker (автоматический выключатель), для Малайзии - movement control order (MCO, порядок контроля за движением), для Филиппин - enhanced community quarantine (ECQ, полный карантин).

Напомним, в 2019 году Оксфордский словарь выбрал словом года climate emergency (чрезвычайное климатическое происшествие).

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Автор: Александр Топчий