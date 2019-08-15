Jaguar попросил изменить значение слова «автомобиль» в Оксфордском словаре

В компании Jaguar считают, что нынешнее описание слова «автомобиль», которое указано в Оксфордском словаре английского языка, не подходит под электрокары.

Компания Jaguar подготовила инициативу по изменению определения слова «автомобиль» в Оксфордском словаре английского языка. Британцы считают, что нынешнее описание этого слова не подходит под электрокары.

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Соответствующее письмо компания уже направила издательскому дому Оксфордского университета, сообщает пресс-служба Jaguar.

В настоящее время на сайте OxfordDictionaries.com значение «автомобиля» толкуется как «дорожное транспортное средство, обычно с четырьмя колесами, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания и способное перевозить небольшое количество людей». В компании Jaguar объяснили, что, исходя из этого определения, Jaguar I-Pace и другие электрокары не являются автомобилями, передает Autonews.

«Определение любого типа транспортного средства или технологии тщательно продумывается, чтобы оно было максимально ориентировано на потребителя. Для нас стало большой неожиданностью, что определение автомобиля несколько устарело. Именно поэтому мы призываем Оксфордский словарь английского языка обновить онлайн-классификацию, чтобы отразить переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к более экологичным силовым установкам», — рассказал представитель Jaguar.

Jaguar I-Pace комплектуется двумя электрическими двигателями (по одному на каждой оси), которые в сумме выдают 400 л. с. и 696 Н·м крутящего момента. Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» за 4,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км в час. Моторы питаются от комплекта литийионных батарей на 90 кВт·ч, состоящих из 432 ячеек, которые обеспечивают запас хода в 470 км (по циклу WLTP).

При помощи быстрой 100-киловаттной системы подзарядить батарею с нуля до 80% можно за 40 минут, а через точку на 50 кВт — за 90 минут. При использовании домашней розетки для пополнения запаса аккумуляторов потребуется немногим более десяти часов.