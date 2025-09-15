Президент США допустил, что ему придется принять участие в этих переговорах.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно предстоящей встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что для того, чтобы она состоялась, ему "придется вмешаться". Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами.

Трамп, в частности заявил, что завершить войну в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал из-за "непостижимой ненависти" Путина и Зеленского.

"Я хочу это остановить. И знаете, я остановил семь войн. Я думал, что (война России в Украине) для меня будет легкой, но это стало провалом. Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима", - сказал Трамп.

Видео дня

Он также выразил сомнение в возможности прямых переговоров между украинским и российским лидерами.

"Будут переговоры - как вы их назовете, саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется вмешаться. Они настолько ненавидят друг друга, что почти не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал Трамп.

В то же время он не ответил на вопрос о возможных сроках такой встречи, отметив лишь, что это произойдет "относительно скоро".

Встреча Зеленского и Путина

Разговоры о личной встрече между Зеленским и Путиным активизировались после переговоров российского диктатора с Дональдом Трампом на Аляске, впрочем, впоследствии в России эту идею отвергли.

Путин заявил, что готов встретиться с украинским президентом в Москве, однако Зеленский отклонил предложение.

Также СМИ ранее сообщали, что Трамп может провести новую встречу с Путиным в октябре во время своего визита в Малайзию.

Вас также могут заинтересовать новости: