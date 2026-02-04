На Западе назвали лучший кроссовер для покупки в этом году

Renault Duster традиционно пользуется огромной популярностью в Украине.

Кроссоверы уже давно входят в число самых популярных автомобилей в мире, ведь они сочетают комфорт и способность уверенно чувствовать себя вне асфальтового покрытия.

Впрочем, из-за огромного выбора моделей найти "идеальный" вариант не так просто. Чтобы облегчить задачу будущим владельцам, эксперты британской RAC Limited составили список лучших кроссоверов для покупки в этом году. Выводы опубликованы в Daily Express.

Эксперты отметили, что Dacia Duster (в Украине - Renault Duster) является лучшим компактным SUV. Специалисты традиционно отмечают просторный и практичный салон авто, "брутальный" дизайн, а также возможности, присущие настоящему внедорожнику.

Дополнительным аргументом в пользу Duster стала доступная цена, которая ниже, чем у большинства конкурентов. В Украине новый Renault Duster сейчас доступен по цене около 1 000 000 гривен.

Британцы назвали и другие модели кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Всего они выделили семь автомобилей. Среди них есть как условно бюджетные модели, так и премиальный Lexus.

Лучшие кроссоверы для покупки в 2026 году:

Dacia Duster;

Lexus LBX;

Renault Captur;

Vauxhall Mokka;

Nissan Juke;

Jeep Avenger;

Peugeot 2008.

Специалисты не впервые обращают внимание на Dacia Duster.

Ранее эксперты портала Autocar назвали его лучшим компактным кроссовером 2026 года. Кроме него в десятку лидеров попали такие автомобили, как Skoda Elroq, Nissan Qashqai, Ford Puma и Volvo XC40.

Стоит также напомнить, что самой популярной моделью на рынке новых авто прошлого года в Украине стал именно Renault Duster. Второе место занял кроссовер Toyota RAV4, а на третьем оказался Volkswagen ID. UNYX.

