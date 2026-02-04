Долги на балансирующем рынке выросли более чем на 20% за год из-за неплатежей 'защищенных' потребителей, – Омельченко

Долговой кризис на рынке электроэнергии носит системный характер и за прошлый год резко усугубился из-за неплатежей со стороны так называемых "защищенных" потребителей. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, масштабы задолженности выросли рекордными темпами.

"Только в прошлом году долги выросли более чем на 20%. Достигли отметки около 42 миллиардов гривен. И почему? Потому что очень просто – у нас много инфраструктуры, хотя к такой не относятся", – сказал Омельченко.

Видео дня

Эксперт подчеркнул, что проблема в значительной степени связана с перечнем объектов, которым запрещено отключение электроэнергии.

"Сейчас немного почистили эти списки, но доступ к ним невозможен на сегодняшний день. Но я знаю, что раньше было 5 тысяч предприятий. Из них около 3 тысяч вообще не относятся к критической инфраструктуре", – отметил он.

Омельченко объяснил, что именно отсутствие реальной ответственности за неуплату создает стимулы накапливать долги.

"А почему они не платят? Потому что знают, что и так их не отключают", – сказал Омельченко.

По словам эксперта, значительные долги накапливаются и в других секторах.

"Большие долги в водоканалах, в других инфраструктурных объектах. И это все постепенно накапливается и перерастает в огромные долги и серьезную финансовую проблему для всего энергорынка", – резюмировал Омельченко.

Ранее энергетический эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что неплатежи на различных сегментах энергетического рынка представляют серьезную угрозу для энергетической безопасности Украины, поскольку напрямую ограничивают возможности компаний восстанавливать поврежденную инфраструктуру и развивать новые мощности.

Вас также могут заинтересовать новости: