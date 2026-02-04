Погода в Киеве 5 февраля резко испортится

В четверг, 5 февраля, погода в Киеве существенно изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице станет теплее. Ночью ожидается -6°...-7°, а днем столбики термометров поднимутся до -4°. Вместе с потеплением в Киев придет снег и усилится ветер до 7-12 м/с.
День будет пасмурный, небо скроется за облаками. Атмосферное давление снизится до 747 мм ртутного столба.
Погода 5 февраля
Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Ривне завтра пасмурно, ночью -4°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Тернополе 5 февраля ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -3°, днем +1°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Житомире в четверг ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-7°, пасмурно, небольшой снег.
В Черкассах завтра ночью -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.
В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -13°...-5°, небольшой снег.
В Одессе 5 февраля - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями , ночью -3°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -20°, а днем -9°, пасмурно, небольшой снег.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -19°, днем -9°.
В Днепре температура ночью будет -10°, днем -4°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -3°...+8°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -13°, днем -7°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -16°, днем -8°.