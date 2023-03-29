Немецкие официальные лица приветствовали короля и королеву-консорта, когда они вышли из самолета.

Король Великобритании Чарльз ІІІ прибыл в Германию с королевой-консортом в среду для своего первого зарубежного государственного визита в качестве монарха после того, как первая часть поездки во Францию была отложена.

Как пишет CNN, приземлившись в берлинском аэропорту Бранденбург в среду днем по местному времени в начале своего трехдневного визита, они были встречены орудийным салютом, когда два военных самолета пролетели мимо. Немецкие официальные лица приветствовали короля и королеву-консорта, когда они вышли из самолета.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Буденбендер расстелили красную дорожку для визита монарха. Они встретили Чарльза и Камиллу на Парижской площади с полным церемониальным приветствием.

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Впервые главу государства официально встречают у Бранденбургских ворот в Берлине, а не в официальной резиденции президента Германии. Когда члены королевской семьи вышли из машины, толпа зааплодировала, а сторонники охотно размахивали над головами флагами Германии и Великобритании.

Прозвучали национальные гимны обеих стран, после чего король в сопровождении президента осмотрел почетный караул, прежде чем порадовать толпу, подойдя, чтобы поприветствовать представителей публики.

Камилла в бирюзовом платье и пальто со шляпкой от ирландского модиста Филипа Трейси в сопровождении Буденбендер сделала то же самое на другой стороне Парижской площади.

В центре Берлина было заметное присутствие службы безопасности: в среду было развернуто около 900 полицейских.

Толпа, собравшаяся у Бранденбургских ворот, состояла из широкой публики, школьных групп, членов Королевского британского легиона, а также сотрудников посольства Великобритании и членов их семей.

Позже королевская чета станет почетными гостями на государственном банкете в президентском дворце.

Перед приездом в Германию король Чарльз и Камилла заявили, что "с нетерпением ждут встречи со всеми теми, кто делает эту страну такой особенной".

Они добавили: "Это большая радость иметь возможность продолжать углублять давнюю дружбу между нашими двумя народами".

В четверг Чарльз выступит перед Бундестагом, нижней палатой парламента Германии. Затем он встретится с некоторыми украинскими беженцами, которые нашли убежище в Германии от российского вторжения дома.

На следующий день король и королева-консорт отправятся в Гамбург, где посетят Мемориал Святого Николая, церковь, которая сильно пострадала от бомбардировок союзников во время Второй мировой войны. Находясь там, король и президент Германии возложат венки в рамках короткой поминальной церемонии.

Несмотря на отсроченное начало, цели поездки остаются прежними. Путешествуя по просьбе британского правительства и по приглашению президента Германии, король надеется возобновить и укрепить связи после выхода Великобритании из Европейского Союза.

"Это также возможность заглянуть в будущее и показать, как наши страны работают в партнерстве, будь то борьба с изменением климата; реагировать на войну в Украине; воспользоваться торговыми и инвестиционными возможностями или поделиться лучшим из нашего искусства и культуры", - говорится в заявлении Букингемского дворца, объявляющем о государственном визите в начале этого месяца.

В последний раз Чарльз посещал Германию в качестве принца Уэльского в 2020 году, чтобы отметить Национальный день траура по жертвам войны.

Отмененный визит Чарльза ІІІ во Францию

Поездка должна была начаться в воскресенье во Франции, но первый этап был отменен из-за забастовок и гражданских беспорядков в стране из-за пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. В пятницу французский лидер заявил, что его правительству не хватило бы "здравого смысла", чтобы действовать на фоне протестов, прежде чем предложить перенести поездку на начало лета.

В феврале король Великобритании Чарльз III посетил обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в графстве Уилтшир, которое располагается на юге Англии.