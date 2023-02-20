Британский монарх решил лично проверить, как проходит обучение украинских военных.

Король Великобритании Чарльз III посетил обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в графстве Уилтшир, которое располагается на юге Англии.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал соответствующее видео.

В кадре король Великобритании Чарльз III шагает рядом с военными инструкторами. По данным СМИ, он решил лично проверить как проходит обучение и удается ли ВСУ освоить управление западным оружием.

Видео дня

Известно, что сейчас Британия активно занимается подготовкой украинских артиллеристов и танкистов. В частности, их учат пользоваться самоходными артиллерийскими установками AS90, танками Challenger 2 и другим оружием.

Великобритания развернула учения для ВСУ на своих полигонах

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину Великобритания решила помочь Киеву не только поставками оружия, но и согласилась обучить украинских военных им пользоваться, чтобы удачно применять на поле боя.

В декабре 2022 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отметил, что по итогам года Британия завершит обучение почти 10 тысяч украинских военных. Уже с января 2023 года в Британии запланированы учения для еще 19,2 тысячи украинских солдат и офицеров.

Известно, что уже 29 января бойцы ВСУ прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2, которые британское правительство пообещало передать Украине. Страна должен получить танки Challenger 2 до конца марта.

6 февраля новая партия бойцов ВСУ прибыла в Великобританию для прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS-90 Передачу этого оружия для Украины анонсировали еще 16 января.

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