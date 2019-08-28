Вышинский сам согласился на обмен - ГПУ

Вышинского освободили в рамках обмена по формуле «35 на 35».

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами.

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Спикер генпрокурора Лариса Сарган обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во «взаимном освобождении лиц» и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

Она уточнила, что обмен удерживаемыми будет происходить по формуле «35 на 35».

«Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского», - говорится в сообщении Сарган.

Говорят, Вышинский отказывался от вероятного обмена на политических заключенных Кремля.

Но. Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского. pic.twitter.com/gvoIuODtvG — Лариса Сарган (@SarganLarysa) August 28, 2019

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины.

4 апреля Подольский районный суд столицы начал рассматривать дело Вышинского по существу.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии, на Вышинского.

Сегодня, 28 августа, Киевский апелляционный суд выпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.