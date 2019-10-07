Вышинский получил должность в России

Переданного России в рамках масштабного обмена руководителя РИА "Новости Украина" пристроили в информагентство "Россия сегодня".

Руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого передали России в рамках обмена пленными, назначили на должность исполнительного директора международного информагентства "Россия сегодня".

Об этом сообщает Telegram-канал пресслужбы "Россия сегодня", РИА Новости и Sputnik.

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Согласно сообщениям, указ о назначении Вышинского исполнительным директором "Россия сегодня" был подписан еще 9 сентября.

МИА "Россия сегодня" - это российское государственное информагентство, созданное 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира Путина на базе ликвидированного информационного агентства "РИА Новости".

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Кирилл Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.

Среди украинских пленников, которые в тот день вернулись домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.