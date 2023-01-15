Под санкции попали советский и российский режиссер Андрей Кончаловский, пророссийская журналистка Диана Панченко и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан Российской Федерации, Украины и Беларуси. Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

Об этом говорится в указе главы государства №23/2023 от 15 января. Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

СНБО одобрил эти санкции 15 января после внесения предложений Службой безопасности Украины. В санкционный список вошли 198 граждан Российской Федерации, граждан Украины и граждан Беларуси.

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Среди них ограничительные меры применены в отношении пророссийской журналистки Дианы Панченко, которая работала на телеканалах подозреваемого в государственной измене кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также санкции введены против советского и российского режиссера Андрея Кончаловского, российского певца Юрия Лозы. В санкционный список попали российский "журналист" и музыкальный критик Сергей Соседов, ранений на Донбассе военкорр Семен Пегов. Санкции введены и в отношении четырех граждан Беларуси, среди которых - местный пропагандист Григорий Азаренок.

Санкции СНБО - что известно

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Верховная Рада рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить персональные санкции в отношении ряда спортсменов из России, Беларуси и других государств, которые неоднократно публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

В перечень, который прилагается, вошли 56 человек. Среди них олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, боксер Николай Валуев, который является депутатом Госдумы РФ и поддерживал оккупацию Крыма. Попал в "спортивный пакет" и украинский футболист Анатолий Тимощук, который с 2017 года является ассистентом тренера петербургского "Зенита".

Кроме этого, президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении возможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Также был введен в действие новый пакет санкций СНБО против священнослужителей УПЦ МП; в частности - наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего депутата Вадима Новинского.

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