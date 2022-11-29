Также главы МИД Украины и Испании обсудили имплементацию украинской формулы мира.

Испания пообещала предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, а также генераторы.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, он встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Во время встречи дипломат подтвердил предоставление новой помощи Украине.

"Я встретился со своим испанским коллегой, настоящим другом Украины Хосе Мануэлем Альбаресом. Благодарен за предоставление систем ПВО и генераторов. Он подтвердил, что будет доставлено больше грузов. Мы также обсудили имплементацию украинской формулы мира, объявленной Владимиром Зеленским на саммите G20", – написал Кулеба.

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Помощь Украине: роль Испании

В начале ноября 2022 года министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о передаче Украине пяти групп генераторов и 30 машин скорой помощи.

Ранее Испания отправила Украине пакет военной помощи. В него вошли внедорожники, машины скорой помощи, а также медикаменты.

В сентябре Испания отправила Украине пять транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, а также медицинские средства и 20 грузовиков с зимним снаряжением для военных.

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