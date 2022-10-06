Испания отправила Украине пакет военной помощи. В него вошли внедорожники, машины скорой помощи, а также медикаменты. Государство доставит еще одну партию техники в ближайшем будущем.
Информация о поставках Украине появилась на официальном сайте Министерства обороны Испания.
Наша страна получит внедорожники Anibal, машины скорой помощи и 5 тонн медицинских средств. Поставка осуществляется из запасов испанской армии. В ближайшее время Испания дополнительно отправит 12 грузовиков для Украины по морскому пути.
Технику сначала привезут в одну из союзных стран, а оттуда — в логистический центр в Польше. Руководит поставками подразделение материально-технических операций и учений. Оно отвечает за отправку груза как в Испании, так и на территории других государств.
Военная помощь для Украины от Испании: что известно
- В конце августа Испания отправила нашей стране около 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полную батарею противовоздушной обороны. Пакет военной помощи также включал 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро.
- На запрос министра обороны Украина Алексея Резникова в середине сентября Испания доставила 75 паллет крупнокалиберных боеприпасов, 20 грузовиков с зимней одеждой и медицинские средства.
- А вот танки Испания не смогла поставить Украине. В начале августа министр обороны Маргарита Роблес заявила, что они находятся в "абсолютно плачевном состоянии".