В обозримом будущем государство передаст еще 12 грузовиков по морскому пути.

Испания отправила Украине пакет военной помощи. В него вошли внедорожники, машины скорой помощи, а также медикаменты. Государство доставит еще одну партию техники в ближайшем будущем.

Информация о поставках Украине появилась на официальном сайте Министерства обороны Испания.

Наша страна получит внедорожники Anibal, машины скорой помощи и 5 тонн медицинских средств. Поставка осуществляется из запасов испанской армии. В ближайшее время Испания дополнительно отправит 12 грузовиков для Украины по морскому пути.

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Технику сначала привезут в одну из союзных стран, а оттуда — в логистический центр в Польше. Руководит поставками подразделение материально-технических операций и учений. Оно отвечает за отправку груза как в Испании, так и на территории других государств.

Военная помощь для Украины от Испании: что известно

В конце августа Испания отправила нашей стране около 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полную батарею противовоздушной обороны. Пакет военной помощи также включал 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро.

На запрос министра обороны Украина Алексея Резникова в середине сентября Испания доставила 75 паллет крупнокалиберных боеприпасов, 20 грузовиков с зимней одеждой и медицинские средства.

А вот танки Испания не смогла поставить Украине. В начале августа министр обороны Маргарита Роблес заявила, что они находятся в "абсолютно плачевном состоянии".

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