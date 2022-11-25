Генераторы переданы для поддержки электроснабжения в Украине на фоне постоянных российских атак на энергоинфраструктуру.

Франция передала Украине 100 генераторов большой мощности, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Чтобы помочь населению выстоять, Франция присылает в Украину 100 мощных генераторов. Россия хочет сделать зиму оружием войны. 100 французских генераторов направляются в Украину", - написала Колонна в Twitter.

Она также подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.

Видео дня

Ранее сегодня, 25 ноября, посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет Украине 80 генераторов.

"Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки России на критическую инфраструктуру Украины, тогда как мы продолжаем стоять с Украиной", - написала Бринк в Twitter.

Ситуация в украинской энергетике

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло- и водоснабжения.

Кроме того, на трех АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих станций были отключены. Нынче АЭС постепенно восстанавливают свои мощности.

Сразу после атаки во многих регионах начались аварийные отключения электроэнергии, которые продолжаются до сих пор. По состоянию на сегодняшнее утро, 25 ноября, производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребление в стране. Уже работают тепло- и гидроэлектростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: