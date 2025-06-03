Официальный Тегеран не готов идти на уступки в обмен на снятие санкций.

Цены на нефть выросли во вторник, 3 июня, на фоне информации о готовности Ирана отклонить предложение США по ядерной сделке, которая была бы ключевым фактором для ослабления санкций против Тегерана, а также из-за слабого доллара, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 21 цент, до 64,84 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate "подскочила" еще 27 центов, до 62,79 доллара за баррель.

Стоимость "черного золота" растет второй день подряд, несмотря на решение ОПЕК+ о повышении добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Некоторые участники рынка ожидали, что рост добычи будет более существенным, поэтому они перестали помогать нефти дешеветь.

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"Поскольку худшие опасения не оправдались, инвесторы свернули свои "медвежьи" позиции, которые они заняли перед встречей на выходных", - отмечают аналитики ANZ в своей записке.

Геополитическая напряженность также не дает ценам упасть. Иран готов отклонить предложение США о ядерной сделке. По словам одного из иранских дипломатов, оно не учитывает интересы Тегерана и не смягчает позицию Вашингтона по обогащению урана.

Если ядерные переговоры между США и Ираном провалятся, это может означать продолжение санкций против Ирана, которые ограничат объемы поставок сырья на рынок и будут способствовать росту цен на нефть.

"Плечо" ценам подставил пожар в канадской провинции Альберта. Он привел к временной остановке части добычи нефти и газа, что может уменьшить предложение.

По подсчетам журналистов, лесные пожары в Канаде повлияли на около 7% от общего объема добычи нефти в стране.

Цены на нефть - последние новости

Стоимость "черного золота" выросла 2 июня, несмотря на решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.

Поддерживает рост цен и отсутствие прогресса в американо-иранских переговорах по ядерной программе Тегерана. Президент США Дональд Трамп угрожал Ирану силой, если он не пойдет на уступки.

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