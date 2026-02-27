На уроках войны в Украине: Пентагон перестраивает бронетанковые бригады под дроны, - Military Time

Пентагон изучает уроки войны РФ против Украины и позволяет солдатам экспериментировать с беспилотниками еще до утверждения новой доктрины.

Армия США переосмысливает роль бронетехники на современном поле боя под влиянием войны России против Украины. Опыт массового применения беспилотников заставляет американских военных менять подходы к подготовке, доктрине и даже структуре боевых подразделений, пишет Military Time.

В центре экспериментов – 2-я бронетанковая бригада в Форт-Стюарте (штат Джорджия), которая участвует в инициативе "Трансформация в контакте" (TIC). Ее суть – позволить солдатам на передовой тестировать новые технологии еще до того, как будут утверждены официальные стандарты и закупки.

Обучение на Steam вместо военной академии

Спецназовец Латан Томли вступил в армию, чтобы стать кавалерийским разведчиком. Однако вместо классической разведки с биноклем он часами тренируется за ноутбуком, осваивая симулятор полетов дронов Liftoff.

"Мы на самом деле тренируемся на обычных компьютерах – это небольшое игровое приложение под названием Liftoff – и там вы запускаете дроны", – рассказал Томли. По его словам, симулятор позволяет понять физику полета, углы наклона и реакцию аппарата.

Программу можно приобрести на платформе Steam, доступной как военным, так и гражданским. После виртуальной подготовки солдаты переходят к реальным полетам на полигоне.

Тренировки проходят в FPV-очках с видом от первого лица – это создает полное погружение, но может вызывать дезориентацию. "Контроллеры перевернуты, поэтому сначала это очень запутанно", – объясняет военный.

Доктрина снизу вверх

Инициатива TIC ломает традиционную систему, при которой новые возможности сначала проходят через учебные центры и стандартизированные курсы. Теперь солдаты сначала экспериментируют с технологиями, а уже потом формируются доктрина и закупочная политика.

Бригада получила доступ к новым беспилотникам, средствам радиоэлектронной борьбы и системам связи. Количество дронов, их роли и способы применения определяются на основе обратной связи от операторов.

По словам полковника Алексиса Переса-Круса, командующего бригадой, опыт Украины внимательно анализируют как военные, так и производители бронетехники:

"Когда речь идет о наших противниках по всему миру, все наблюдают за боями в Украине".

Командир отметил, что армия пытается представить, как будут выглядеть масштабные боевые операции будущего, и как совместить традиционную тяжелую бронетехнику с новыми технологиями.

Поле боя под постоянным наблюдением

Война в Украине показала, что поле боя стало "прозрачным" из-за массового применения разведывательных и ударных беспилотников. Обе стороны используют их для наблюдения, корректировки артиллерии и точечных ударов.

Для американских бронетанковых подразделений это означает необходимость изменить способы передвижения и маскировки, ведь крупные формирования легко обнаруживаются с воздуха.

Для таких солдат, как Томли, это означает расширение традиционной роли кавалерийского разведчика. Теперь вместо бинокля в окопе он получает изображение с камеры дрона, зависающего на высоте сотен футов, обеспечивая обзор поля боя раньше противника.

