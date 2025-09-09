В боевых действиях принимают участие, в частности, заключенные, которые могут дестабилизировать общество.

Россия вербует на фронт заключённых, предлагая им простой выбор: продолжать гнить за решёткой или "заслужить свободу" кровью в ходе полномасштабной войны против Украины. Среди таких "бойцов" — убийцы и насильники, которым обещают помилование. Но боевые действия не убивают их тягу к насилию — наоборот, делают её ещё опаснее...

По интернету "гуляет" много ситуаций, когда преступники возвращались домой с фронта и вновь шли на убийства. Это является шокирующим примером социальных проблем, с которыми может столкнуться Россия, когда сотни тысяч солдат — часть из которых помилованные преступники — вернутся домой после окончания войны, пишет Reuters.

"По состоянию на начало 2025 года, возможно, более 1,5 миллиона российских мужчин и женщин участвовали в войне. По мере того как всё больше из них будут демобилизованы и возвращены домой, Россия столкнется с наплывом ветеранов… несущих психологические последствия войны", — заявил британский эксперт по России Марк Галеотти, автор доклада о проблемах демобилизации для Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Такие опасения доходят до самого верха: кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает перспективу массового возвращения армии как потенциальный риск, который нужно тщательно контролировать, чтобы не дестабилизировать общество и политическую систему, которую он построил. По словам одного из источников, близких к Кремлю, цель — избежать повторения социальных потрясений, которые последовали за окончанием войны СССР в Афганистане, когда возвращение ветеранов подпитывало волну организованной преступности 1990-х годов.

Также сообщается, что многие из тех, кто вернется к гражданской жизни, никогда не будут получать даже близко такие щедрые зарплаты, как сейчас на фронте, что создаст недовольство. Например, рекрут из Москвы может заработать как минимум 5,2 миллиона рублей ($65 000) в первый год, включая авансовый бонус при подписании контракта в 1,9 миллиона рублей ($24 000), что почти равно средней годовой зарплате в столице.

Сообщается, что с 2022 года Россия мобилизовала от 120 000 до 180 000 заключённых для участия в боевых действиях против Украины. Солдат, которые вернулись домой, до сих пор в основном составляют заключённые, сильно раненные или признанные слишком старыми для службы.

Но большая часть армии — почти 700 000 солдат — остаётся на фронте. Хотя СМИ пишет, что в 2023 году были изменены правила и теперь заключенные должны продолжать воевать до конца, а не возвращаться в общество после 6 месяцев службы.

Правительство опасается воздействия массового возвращения ветеранов на строго контролируемую политическую систему страны. Путин уже испытал на себе хаос, который силы, развязанные им в Украине, могут вызвать дома, когда глава наёмников "Вагнера" Евгений Пригожин в июне 2023 года устроил мятеж против высшего военного командования.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин в последнее время блефует, и провал летнего наступления россиян это подтверждает. Российской армии не удалось прорвать линию фронта или захватить хотя бы один крупный украинский город, а общее продвижение России за три летних месяца ограничилось 0,3% территории Украины. Хотя многие считали, что Украина уже близка к краху.

Кроме того, мы также рассказывали, что оккупанты осенью-зимой хотят войти в Покровск и начать городские бои. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, враг держит под городом более 100 тысяч своего личного состава.

