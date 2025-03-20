Екатерина Гирнык

Самой счастливой страной уже 8 лет подряд становится Финляндия.

За прошлый год Украина опустилась еще ниже в мировом рейтинге счастья - со 105-й на 111-ю строчку. Об этом свидетельствуют результаты свежего Всемирного доклада о счастье (World Happiness Report). При этом до войны, в 2021-м году, Украина была на 98-м месте.

А вот звание самой счастливой страны мира уже восьмой год удерживает Финляндия. Также в пятерке самых счастливых стран Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. При этом Соединенные Штаты (24-е место) опустились до самого низкого за всю историю показателя.

Польша расположилась на 26-м месте, Россия - на 66-м. На последнем месте из 147 расположился Афганистан. При этом Беларусь в рейтинг даже не включили.

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Рейтинг счастья - что известно

Напомним, по рейтингу прошлого года Украина выпала из топ-100 самых счастливых стран мира, скатившись на 105-ю строчку. При этом самыми счастливыми в Украине считают себя молодые люди в возрасте до 30 лет - 82-е место из 143-х. Между тем среди людей старше 60 лет украинцы оказались аж на 115-м месте - и это самая несчастливая категория граждан в нашей стране. Украинцы в возрасте от 30 до 45 лет оказались на 90-м месте, а от 45 до 60 лет - на 110-м месте.

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