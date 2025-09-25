Первая леди Украины поблагодарила Меланию Трамп за письмо к российскому президенту Владимиру Путину о мире для детей.

Жена украинского президента Елена Зеленская сообщила в четверг, 25 сентября, что встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Фотографию с ней и детали разговора Зеленская выложила на своей Facebook-странице.

В сообщении Зеленская написала, что они обсудили вопросы по защите детей.

"Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства", - говорится в заявлении жены президента Украины.

Видео дня

Также Зеленская рассказала, что поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины и за внимание к судьбе украинских детей.

"Особенно - за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо - призыв к Путину о мире для детей", - отметила она.

Зеленская добавила, что очень благодарна первой леди США за то, что она обеспокоена этой темой.

"Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире. Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему", - говорится в заявлении.

Жена украинского лидера также выразила надежду, что совместными усилиями они смогут помочь всем детям, которые нуждаются в помощи.

"Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире - наших детей. Ведь сегодня их защита - не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим", - сказала Елена Зеленская.

Мелания Трамп и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр страны сэр Кир Стармер и его жена во время визита американской четы в Великобританию подарили первой леди США Мелании Трамп шелковый платок, созданный украинскими детьми. Указывается, что платок создан в рамках художественной работы "Мы можем снова мечтать" и станет символическим знаком отличия за поддержку Меланией Трамп темы украинских детей. Известно, что красочный шарф разработали ученики лондонской украинской школы Святой Марии совместно с художницей Марией Дыкало. На ткани изображены детские мечты о будущем - воссоединение с семьями, домами и любимыми животными. Платок изготовила лондонская компания Aspinal.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп рассказал, что его жена Мелания Трамп относится "с симпатией" к российскому президенту Владимиру Путину. В то же время, по его словам, они были шокированы бомбардировками Украины после "замечательных" переговоров. Трамп рассказал, что после разговора с Путиным он пришел домой и увидел, что Киев только что бомбили российские войска.

Вас также могут заинтересовать новости: