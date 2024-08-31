Мужчина тайно пересек границу вместе с еще одним гражданином Украины 5 дней назад.

Мужчину из Украины нашли застреленным в голову в субботу, 31 августа, в доме в Румынии в уезде Ботошани, граничащем с Черновицкой областью. Возле него следователи обнаружили охотничье оружие. Об этом сообщает местное издание news.ro.

По его данным, источники, близкие к следствию, утверждают, что потерпевший находился в стране несколько дней и пересек границу обманным путем вместе с другим украинцем, который проживал вместе.

Представители полицейского инспектората сообщили, что в субботу, около 8:00 утра, поступил вызов на единый номер экстренной помощи 112 от мужчины, в доме которого проживал украинец.

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"Полицейские, которые выехали на место происшествия, установили, что изложенное подтверждается, установили личность молодого человека 26 лет, у которого было огнестрельное ранение головы, а рядом находилось охотничье оружие. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что открыто уголовное производство за совершение непредумышленного убийства, несоблюдение режима хранения оружия и боеприпасов и квалифицированной контрабанды.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить союзников вернуть мужчин-уклонистов, но получил отказ. Об этом недавно писало издание Bloomberg.

Отмечается, что политики "от Польши до Венгрии" заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока бушует война.

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