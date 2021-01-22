В российских школах начался необычный флешмоб.

В Кремле прокомментировали флеш-моб в российский школах, когда учащиеся демонстративно снимают портреты президента России Владимира Путина после опубликования расследования Алексея Навального о дворце главы российского государства.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, в ходе брифинга 22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "это никак не регламентируется, и этот вопрос надо адресовать каждой отдельно взятой школе".

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"С другой стороны школьники должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно", - отметил он.

Песков подчеркнул, что бывают разные флеш-мобы - "приятные и неприятные, они как приходят, так и уходят, и здесь нечего говорить".

По его словам, это не вопрос комментария Кремля.

Песков добавил, что соцсети используются "для распространения призывов к участию в незаконных акциях, и в этом плане абсолютно оправдано звучат предупреждения, что за подобные действия эти соцсети могут штрафовать".

Пресс-секретарь президента пояснил, что звучат предупреждения о последствиях из-за несоблюдения закона от Генпрокуратуры, МВД и министерства просвещения из-за призывов выйти на "несогласованное незаконное мероприятие" и это "совершенно естественно".

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Он подчеркнул, что у Кремля позиция одна – "в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и провоцирования участия в ней молодых людей".

Флешмоб с портретами Путина в школах

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что школьники снимают портреты Путина и в некоторых случаях пытаются заменить их на изображения оппозиционера Алексея Навального. Флешмоб начался после ареста Навального и выхода его фильма о "дворце Путина".

Эти школьники из Тиктока снимут каждого Путина во всех школах страны pic.twitter.com/FVniDW3Bl8 — Открытка (@openrussia_team) January 20, 2021

"Дворец Путина": что известно о расследовании Навального

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью", а Навального – "жуликом", призвав россиян не поддерживать его деньгами.

Как стало известно, за несколько дней фильм Навального набрал 50 млн просмотров в YouTube.

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Автор: Роман Цимбалюк