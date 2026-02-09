США и Россия теряют 'ядерную прозрачность' и риски новой Холодной войны растут, - BI

В это же время Китай продолжает быстро наращивать свой ядерный арсенал.

Договор об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-III) между США и Россией прекратил свое действие 5 февраля 2026 года. Как пишет Business Insider, теперь эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что это открывает дверь для недоверия, которое может повысить риск опасного просчета.

США и РФ потеряли "ядерную прозрачность"

В издании напомнили, что договор СНВ-III ограничивал количество ядерных боеголовок, которые США и РФ могли размещать на бомбардировщиках, подводных лодках и ракетах. Прекращение его действия может снизить "ядерную прозрачность" между Вашингтоном и Москвой в момент высокой напряженности в Европе.

"Это, скорее всего, приведет к тому, что и США, и Россия вернутся к худшим сценариям в отношении действий друг друга", - сказал журналистам Маккензи Найт-Бойл, старший научный сотрудник проекта по ядерной информации Федерации американских ученых.

Видео дня

Журналисты отметили, что последний договор между США и Россией об ограничении ядерного вооружения был подписан в 2010 году и официально вступил в силу в 2011 году. Договор предусматривал, что Вашингтон и Москва могли развернуть до 1550 боеголовок и 700 пусковых установок, а также могли проверять действия обеих сторон. США и Россия уведомляли друг друга о перемещении ядерного оружия и направляли инспекторов на ядерные объекты, такие как ракетные, бомбардировочные и подводные базы.

"Без него (договора - УНИАН) между двумя странами возникает ощущение меньшей предсказуемости и прозрачности", - заявила в комментарии изданию Элиана Джонс, старший научный сотрудник проекта по ядерной информации FAS.

Она добавила, что процесс проверки предоставлял подробную информацию о ядерной деятельности, включая учения и места хранения оружия. Например, Москва знала, сколько бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, было у США.

В издании подчеркнули, что США и Россия являются странами с самыми большими ядерными арсеналами. В это же время Китай продолжает быстро наращивать свой ядерный арсенал, что вызывает беспокойство у американских чиновников.

Начнут ли США и РФ наращивать свои ядерные арсеналы в ближайшем будущем

В издании добавили, что многие эксперты сходятся во мнении, что без действующего договора исчезла вся предсказуемость действий США и РФ в отношении своих ядерных арсеналов. Без ограничений ядерные силы, такие как межконтинентальные баллистические ракеты и подводные лодки, могут быть увеличены до такой степени, что между странами возникнет риск гонки вооружений, подобной Холодной войне.

Найт-Бойл, Джонс, директор Ханс Кристенсен FAS Nuclear Information Project и его заместитель Мэтт Корда в разговоре с журналистами выразили предположение, что силы МБР США могут удвоиться с 400 боеголовок до 800 с загруженными резервными боеголовками. По их словам, увеличение количества боеголовок для американских подводных лодок может произойти быстрее и может добавить от 800 до 900 боеголовок.

Эксперты отметили в разговоре с журналистами, что это не означает, что США и Россия сразу же начнут принимать эти меры. Расширение ядерного арсенала потребует значительных ресурсов, логистического планирования и времени, а также может усилить напряженность между странами.

Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-3) годами. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет заключить новую сделку, но теперь не двухстороннюю.

Рубио отметил, что РФ прекратила выполнение договора СНВ-3 в 2023 году, а также на протяжении многих лет нарушала его условия. По его словам, Россия разрушила действующую систему контроля.

Госсекретарь США заявил, что Россия поддерживает непрозрачное и быстрое наращивание ядерного арсенала Китая. Он подчеркнул, что с 2020 года Пекин увеличил количество ядерных боеголовок с 200 до более чем 600, а к 2030 году их количество может превысить 1000 единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: