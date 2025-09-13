Автор утверждает, что атака дронов имела целью заставить НАТО перебрасывать ПВО из Украины в Европу.

После ночного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство появились разные интерпретации - от "проверки реакции НАТО" до целенаправленной информационно-военной операции, направленной ослабить поддержку Украины. Бывший офицер британской армии, полковник Ричард Кэмп в колонке для The Telegraph раскрыл настоящий план вторжения дронов России в Польшу.

После вторжения российских беспилотников в Польшу во вторник вечером, министр обороны Британии Джон Гили заявил, что "он поручил вооруженным силам предоставить варианты усиления противовоздушной обороны НАТО в этой стране". Подобные призывы звучали также "от других стран НАТО, включая Францию, Германию и Нидерланды, которые заявили, что развернут дополнительные оборонительные средства".

"Это абсолютно неправильная реакция, которая играет прямо на руку России", - говорит Кэмп.

Видео дня

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент "масштабной провокацией" и заявил, что это "подтолкнуло Польшу к военному конфликту "больше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны". В то же время, замечает автор, утверждение, что "Россия проверяет реакцию НАТО", не соответствует действительности. Кэмп пишет:

"Путину не нужно проверять нашу реакцию на дроны, входящие в воздушное пространство НАТО, потому что он уже точно знает, какой она будет: никакой".

По оценке автора, "максимум 19 беспилотников вошли в польское воздушное пространство, чего недостаточно, чтобы спровоцировать значительную реакцию".

"НАТО само доказало это, заявив, что не считает инцидент основанием для применения статьи 5: нападение на одного - это нападение на всех. Имейте в виду, что той же ночью по украинским городам было запущено 415 беспилотников и 43 ракеты. Вот как выглядит масштабная провокация, господин Туск", - заявил Кемп.

Автор признает, что это было самое значительное воздушное вторжение на территорию НАТО в его истории. Это был первый случай, когда боевые самолеты НАТО сбили российские беспилотники. Автор объясняет возможную цель операции РФ:

"Это было частью той же схемы действий, которой Россия придерживается с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году".

По его словам, Москва проводит "очень эффективную пропагандистскую кампанию, включающую саботаж, поджоги, кибератаки, попытки убийства и запугивания внутри западных стран, с целью убедить их сократить или полностью прекратить поток вооружений".

Настоящей целью вторжения беспилотников было "посеять страх среди стран НАТО до такой степени, что они будут стремиться сосредоточить усиленную противовоздушную оборону для защиты Польши и, как следствие, лишить Украину ресурсов, в которых она так нуждается".

"Это не означает, что страны НАТО не должны наращивать собственную противовоздушную оборону. Они должны... Но учитывая, что средств противовоздушной обороны крайне недостаточно, преимущественным приоритетом стран НАТО сейчас должно быть введение как можно большего количества доступных систем в Украину, а не хранение их в резерве на случай войны, которая пока не предвидится", - пишет Кэмп.

Офицер добавил, что лучший способ сдержать что-либо подобное - это "лишить Путина победы, которая ему так необходима сейчас в Украине".

Налет дронов на Польшу

В начале сентября 2025 года Польша подверглась массированной атаке дронов, запущенных с территории России и Беларуси. Часть беспилотников была сбита силами противовоздушной обороны, однако некоторые упали вблизи населенных пунктов, вызвав беспокойство среди местного населения.

Также стало известно, что во время российской атаки в Польше дрон упал на жилой дом. Обломки дрона повредили крышу здания и автомобиль, припаркованный рядом. По информации местных властей, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Варшава обвинила Москву в попытке испытать реакцию НАТО и проверить эффективность западных систем ПВО. Событие усилило дискуссии в Европе по размещению дополнительных средств противовоздушной защиты и координации союзников в противодействии воздушным угрозам.

Вас также могут заинтересовать новости: