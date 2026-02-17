Его якобы выдали для того, чтобы певец занимался политической агитацией.

Народный артист Украины и композитор Александр Злотник заявил, что до сих пор считает своим другом российского певца Иосифа Кобзона, который поддержал вторжение России на Донбасс.

В интервью Дмитрию Гордону, который назвал Кобзона "потрясающим человеком", Злотник вспомнил, как Кобзону когда-то выдали укранский паспорт, чтобы тот мог агитировать на выборах за партию "За єдину Україну". Также он рассказал, как однажды Петр Порошенко попросил его договориться с певцом о выступлении перед военнослужащими в Белой Церкви, и тот согласился.

"Он говорит: "Саша, ты хорошо подумал, тебе это надо?" Я говорю: "Да, подумал, надо". Ну ладно, говорит, все. И приехал, и выступил. И в зал просто ломились люди, там 2 тисячи человек остались на улице, потому что зал на 1400. Там чуть ли двери не били".

Также Злотник рассказал, что когда-то бывший мэр Киева Александр Омельченко и Ленонид Кучма попросили его пригласить Кобзона на концерт для ветеранов, который должен был состояться 7 мая. Российский певец приехал, хотя в тот день планировал пойти на инаугурацию Путина.

"Он приезжает и показывает мне приглашение. "Кобзон Иосиф Давидович, приглашаю вас на инаугурацию Владимира Владимировича 7 мая. То есть он не пошел на инаугурацию Путина, приехал к вам", - вспомнил композитор.

При этом артист уверяет, что после 2014 года, когда Кобзон поддержал российское нападение на Украину, они ни разу не общались. На вопрос, что сказал бы ему в разговоре, он ответил так:

"Люди хотят жить самостоятельно. Это уже отдельная страна со своей конституцией, со своей территорией. Вот. И дайте жить. Если есть развод, ну так разойдитесь по миру, а не бейте друг друга. Украина наконец-то приобрела независимость, столько лет. И вот у нее началось свое. Пусть с ошибками, пусть как, но это свое, это наше. И не надо нас лечить и указывать а тем более таким методом, как начала делать Россия".

Напомним, после начала российской агрессии против Украины в 2014 году Кобзон открыто поддержал действия России. Он посещал временно оккупированные территории Донбасса и публично высказывался в поддержку военных формирований. Также Кобзон заявлял, что считает происходящее "гражданским конфликтом", и критиковал украинскую власть.

