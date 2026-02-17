В Швеции заявили о серьезной и конкретной угрозе со стороны России

В стране подчеркнули, что поведение Москвы является агрессивным.

Швеция назвала Россию самой большой угрозой и предупредила, что все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию. Об этом говорится в ежегодном отчете, опубликованном Военной разведкой и службой безопасности страны, передает Politico.

В нем, в качестве примеров агрессивных действий РФ в соседстве со Швецией, включая Балтийское море, были указаны нарушения воздушного пространства, диверсии и кибероперации.

"Россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО", - говорится в отчете, в котором также отмечается, что эта угроза является "серьезной и конкретной", а поведение Москвы - "оппортунистическим и агрессивным".

Такая оценка появилась после того, как на прошлой неделе внешняя разведка Эстонии в своем ежегодном обзоре назвала Россию "опасной, несмотря на ее некомпетентность".

Однако в эстонском обзоре также предостерегли от "паники", подчеркнув, что не видят доказательств того, что РФ планирует атаковать Эстонию или НАТО в ближайший год. Также там спрогнозировали, что это маловероятно в ближайшем будущем.

В свою очередь, во время брифинга для журналистов на прошлой неделе высокопоставленный представитель НАТО согласился с этим мнением.

"Нас защищает сила альянса и вера, которую мы и Россия имеем в статье 5 [статья о коллективной обороне НАТО], а также недавние обещания членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП", - сказал он.

"Пока мы продолжаем инвестировать, это держит нас на той стороне уравнения, на которую Россия не решится", - заверил представитель альянса.

В то же время в отчете Эстонии добавили, что Россия "готовится к следующей войне". Также там отмечается, что производство снарядов и других артиллерийских боеприпасов увеличилось в 17 раз с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое продолжается уже пятый год.

"Вы не можете просто выключить все это в день окончания войны. В некоторых сферах Россия станет сильнее как военная сила, чем в начале войны против Украины", - добавил представитель НАТО.

Другие заявления Швеции о геополитической ситуации в мире

Ранее вице-премьер-министр Швеции Эбба Буш призвала ЕС перестать надеяться на США. По ее словам, лидеры Европы должны "усилить свою позицию" и возглавить континент, а не ждать указаний от США.

"Европейский Союз был создан для стабильности, а не для скорости. Мы должны убедиться, что мы строим сильные демократии, а не очень большие бюрократии. Вот почему мы потеряли наших британских друзей, и вот почему мы сейчас видим, как долгосрочная поддержка союза подрывается во многих государствах-членах", - подчеркнула Буш.

В то же время бывший министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем подчеркнул, что угроза для НАТО со стороны России никогда не исчезнет. Он напомнил, что именно Москва причастна к вторжению дронов в воздушное пространство стран НАТО.

"Если не положить конец попыткам России воссоздать свою империю за счет небольших государств на своих границах, это просто будет продолжаться: подрывная деятельность, гибридные атаки, кибератаки - все то, что мы сейчас наблюдаем. Поэтому важно не терять времени на создание необходимой системы обороны", - призвал дипломат.

