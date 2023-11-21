К местному населению "беженцы" относятся с характерным для русского шовинизма пренебрежением.

За время полномасштабной войны около 35 тысяч граждан России переехали в Аргентину, и среди них есть агентура российских спецслужб. Об этом заявил посол Украины в Аргентине Юрий Клименко в комментарии "Голосу Америки".

Он отметил, что около 10 тысяч из них – это женщины, которые хотели просто родить ребенка в Аргентине, чтобы таким образом получить местное гражданство, которое позволяет легче путешествовать по миру, чем российское.

"Большинство из них являются достаточно финансово обеспеченными, они не работают, живут в достаточно комфортных условиях, подавляющее большинство из них не владеет испанским языком. А ведь здесь надо четко осознавать, кто есть кто. Потому что среди этих 35 тысяч россиян, которые сюда прибыли, уверен, есть представители и российских спецслужб, которые пытаются лучше закрепиться на аргентинской территории и укрепить свои позиции в Латинской Америке", – отмечает посол.

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По словам дипломата, отношение к россиянам со стороны аргентинцев не является уж слишком благосклонным. Местные преимущественно воспринимают их "сдержанно-настороженно", ведь эти люди уже ассоциируются со страной-агрессором. Хотя некоторые аргентинцы наоборот "с определенным сочувствием" относятся к россиянам, которые пытаются выдавать себя за беженцев от путинского режима.

"При этом я хотел бы подчеркнуть одну характерную черту, которая является заметной. Это русский великодержавный шовинизм, который прослеживается в их поведении и здесь. (...) Это касается отношения к представителям Латинской Америки, прежде всего рядовым аргентинцам. То есть это такое пренебрежение в отношении местного населения", – рассказывает Клименко.

Россияне в Аргентине

Как писал УНИАН, в прошлом году россияне устроили "родильно-паспортный туризм" в Аргентину. Пользуясь особенностями местного законодательства, они массово ехали сюда рожать детей ради получения аргентинского паспорта. В конце концов правительству Аргентины это надоело, и россиянам начали массово отказывать во въезде и продлении разрешений на пребывание.

А российский посол в Аргентине даже пожаловался, что россиян в этой стране откровенно не любят и порой даже бьют. О случаях принудительного выселения из квартир нечего и говорить.

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