Аргентина стала новым членом Контактной группы по обороне Украины, также известной как формат "Рамштайн".
Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в ходе открытия заседания международной коалиции по помощи Украине. Как известно, в 23-й встрече под председательством США участвуют представители 50 стран.
"Поддержка Украины увеличивается, и поэтому я приветствую усилия Аргентины, как нового члена Контактной группы. Приветствую вас сегодня с нами", - заявил глава Пентагона.Видео дня
Что известно о формате "Рамштайн":
В апреле 2022 года, в начале полномасштабной войны, на одноименной американской авиабазе состоялася встреча, на которой партнеры Украины объявили о передаче украинской армиии ряда вооружений.
Была сформирована коалиция стран, готовых и далее поддерживать страну в защите от российского вторжения. Встречи стали ежемесячными.
Ранее в американском Минобороны сообщили, что одной из ключевых тем сегодняшнего заседния Контактной группы станет усиление украинской противовоздушной обороны. Встреча проходит в Брюсселе, на ней присутствует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.