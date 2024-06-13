Глава Пентагона поприветствовал страну.

Аргентина стала новым членом Контактной группы по обороне Украины, также известной как формат "Рамштайн".

Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в ходе открытия заседания международной коалиции по помощи Украине. Как известно, в 23-й встрече под председательством США участвуют представители 50 стран.

"Поддержка Украины увеличивается, и поэтому я приветствую усилия Аргентины, как нового члена Контактной группы. Приветствую вас сегодня с нами", - заявил глава Пентагона. Видео дня

Что известно о формате "Рамштайн":

В апреле 2022 года, в начале полномасштабной войны, на одноименной американской авиабазе состоялася встреча, на которой партнеры Украины объявили о передаче украинской армиии ряда вооружений.

Была сформирована коалиция стран, готовых и далее поддерживать страну в защите от российского вторжения. Встречи стали ежемесячными.

Ранее в американском Минобороны сообщили, что одной из ключевых тем сегодняшнего заседния Контактной группы станет усиление украинской противовоздушной обороны. Встреча проходит в Брюсселе, на ней присутствует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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