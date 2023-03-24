Противники военной помощи Украине под лозунгами о мире хотят объединиться в международный "клуб".

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен предложить Китаю создать "клуб мира" для прекращения войны в Украине. На этой неделе он летит в Пекин на встречу с Си Цзиньпином, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что новый бразильский лидер стремится восстановить дипломатическое влияние Бразилии после своего предшественника Жаира Болсонару, который привел страну к некоторой изоляции. Однако да Силва не желает присоединяться к западным странам, которые помогают Украине оружием для обороны от российской агрессии.

"Мы очень заинтересованы в проведении какой-либо встречи, которая привела бы к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные переговоры", — заявил изданию министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

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Ранее в этом году да Силва уже заявил, что будет продвигать идею создать группу стран-посредников для урегулирования войны. При этом он отметил, что Китаю тоже пришло время "запачкать руки" процессом урегулирования конфликта.

"Мое предложение состоит в том, чтобы мы создали группу стран, которые попытаются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", — говорит бразильский президент.

Издание отмечает, что в прошлом да Силва уже имел неудачный опыт миротворчества. Во время своего прошлого президентства в 2010 году он прилетел в Иран и вместе с премьер-министром Турции добился соглашения по ядерной программе страны. Но затем эта сделка, которая подверглась критике со стороны США и других западных правительств, была в итоге разорвана Тегераном.

Война в Украине – позиция Бразилии

Как и большинство стран Южной Америки, Бразилия с самого начала заняла нейтральную позицию по войне в Украине. При этом страна решила использовать этот конфликт в свою пользу, к примеру, покупать сильно подешевевшие российские нефтепродукты.

В то же время, когда дело дошло до продажи оружия в помощь Украине, Бразилия категорически отказалась это делать, хотя ей предлагали компенсировать передаваемые боеприпасы.

Однако после появления международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина бразильские власти прозрачно намекнули, что готовы выполнить свои обязательства. Если Путин ступит на бразильскую землю, его ожидают "последствия".

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