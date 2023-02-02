Президент России Владимир Путин разъярен из-за того, что Запад согласовал поставки танков Leopard-2 Украине. Об этом свидетельствует его сегодняшнее выступление в Волгограде.
"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками "бандеровцев", — сказал он.
Глава страны-агрессора считает, что такие действия свидетельствуют о недружественных шагах некоторых стран в отношении РФ. Но в то же время он поспешил заверить, что у России есть государства-друзья.
Путин говорит, что Запад надеется, что отправка оружия Украине поможет победить Россию, но, добавил он, "эта война будет для них совсем другой".
"Мы свои танки к их границам не посылаем, но нам есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — перешел к угрозам президент Российской Федерации.
Истерики России из-за поставок Украине танков "Леопард"
25 января Германия согласовала передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам. Норвегия хочет доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта.
Германия собирается поставить Украине боевые танки Leopard до конца марта, Польша обещает предоставить их уже через несколько недель.
После этих заявлений в России пообещали, что будут выплачивать денежное вознаграждение за подбитые и уничтоженные в Украине танки "Леопард".
1 февраля 2023 года Песков заявил, что обещанные представителями российского бизнеса денежные вознаграждения за подбитые в Украине Западные танки Abrams и Leopard будут способствовать уничтожению такой бронетехники.