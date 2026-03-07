Россия ударила по дому в Харькове новой ракетой 'Изделие 30': что известно

Российские военные могут запускать ее с бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95 и Ту-160.

Россияне в ночь на 7 марта нанесли удар по 5-этажному жилому дому в Харькове ракетой "Изделие 30".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. "По предварительной информации, войска РФ нанесли удар по дому ракетой "Изделие-30" (в оригинале)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что Россия прицельно ударила по дому, вероятно, авиационной ракетой. Учитывая масштабы разрушений, она имела очень мощный заряд", - рассказал мэр.

Перед этим Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщало, что новая российская ракета "Изделие 30" имеет дальность 1500 км и боевую часть 800 кг. Российские военные могут запускать ее с бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95 и Ту-160.

В ГУР отметили, что "Изделие 30" имеет идентичные комплектующие элементы с ракетой Х-35У, а также некоторые сходства с ракетами типа Х-101, Х-55, Х-555.

По данным ГУР, первые случаи применения новой ракеты против Украины были зафиксированы в конце прошлого года.

Удар по Харькову

В ночь на 7 марта россияне нанесли удар по жилому 5-этажному дому, в результате чего, по последним данным, погибли 8 человек, еще 15 получили ранения. Среди погибших и раненых есть дети.

9 марта в городе объявлен днем траура.

