В Британии считают, что солдаты должны приспособиться к современным технологиям ведения войны.

На заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские солдаты учились использовать специализированную сеть для связи с дронами, роботами и артиллерией, ведь надеются, что такая технология изменит поле боя. Об этом пишет Bloomberg.

"В будущем солдаты 11-й бригады армии могут использовать эту систему для наведения на врага. Однако во время учений в Латвии в этом месяце целью было устранение чего-то более безобидного: традиционных бумажных карт и длительных циклов разработки оружия. Внедрение новых подходов, таких как система управления полем боя Cobalt британского стартапа Arondite Ltd., является частью многомиллиардной ставки министерства обороны Великобритании и НАТО на то, что технология может значительно расширить территорию, которую может контролировать пехота", - говорится в материале.

Из-за напряженности в отношениях с РФ технологическая задача становится более насущной, учитывая вторжение в воздушное пространство НАТО в течение последних недель, в частности истребители над Эстонией и дроны на территории Польши. После этого британские самолеты были развернуты для патрулирования воздушного пространства Польши.

Видео дня

"НАТО размышляет над тем, как распределить ограниченные ресурсы на огромной новой территории. Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед оборонным ведомством Великобритании, - это как сделать меньшую армию более эффективной на большей территории", - отметил бригадный генерал Мэтт Льюис, командир 11-й бригады, в интервью Bloomberg в командном центре в Латвии.

В то же время для британской армии учения "Forest Guardian", связанные с НАТО, являются не только испытанием новых инструментов и подготовкой к следующей войне. Они также испытывают новые способы совершенствования технологии на ходу, ведь министр обороны Великобритании Джон Гили пообещал инвестировать более 5,3 млрд долларов в автономные системы до 2029 года и более 1 млрд долларов в создание "цифровой сети наведения" до 2027 года.

"Учения бригады в Латвии, находящейся всего в нескольких сотнях километров от российской границы, стали крупнейшим присутствием британской армии в этой стране с начала 1990-х годов. Двести пятьдесят солдат из 3-го батальона бригады, известного как 3 SCOTS, проводили учения вместе с латвийскими и канадскими войсками", - подчеркнули в Bloomberg.

В то же время во время учений был выявлен ряд проблем. В частности, многие солдаты впервые проходят обучение на платформе Cobalt, а также на дистанционно управляемых дронах и транспортных средствах. Также проблемой остаются помехи GPS, что является распространенной тактикой на войне в Украине.

Кроме того, некоторое оборудование трудно использовать в густых болотах и лесах Латвии.

"Другая часть 11-й бригады будет развернута в Финляндии, которая присоединилась к НАТО в 2023 году и славится густыми лесами, болотами и озерами. Местность является сложной для роботов, но еще более сложной для танков и других бронированных транспортных средств", - добавили в публикации.

В свою очередь Мэтт Льюис отметил:

"Латвия и Финляндия представляют географический вызов, с которым, по моему мнению, британская армия не сталкивалась в течение последних 50-60 лет".

Он добавил, что его бригада хочет быть "максимально легкой и маневренной, одновременно обеспечивая наличие источников информации, необходимых для быстрого принятия решений".

В то же время Bloomberg пишет, что в следующий раз Великобритания может развернуть войска в Украине. В частности Хили отмечал, что готовит пакет "значительно больше" 133 млн долларов для покрытия начальных затрат на размещение войск и техники там, если будет заключено мирное соглашение.

В таком случае британские солдаты будут тренировать украинских военных подальше от линии фронта, а британский флот и воздушные силы будут помогать контролировать воздушное и морское пространство.

Также соучредитель Arondite Уилл Блайт отметил, что британская армия должна приложить усилия к адаптации, подобных тем, что были сделаны в Латвии, учитывая отзывы солдат в режиме реального времени во время боевых действий и используя эту информацию для лучшего оснащения войск.

"Если мы подойдем к следующему конфликту с традиционными циклами адаптации старого мира, мы проиграем", - отметил бывший офицер британской пехоты Блайт.

Украина и Британия - последние новости

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что его страна ускорит производство 5 тысяч ракет для украинской ПВО. По его словам, благодаря этому производству созданы сотни рабочих мест в Белфасте.

"И они работают сейчас над поставкой дополнительных 140 ракет с опережением графика для укрепления обороны Украины", - добавил Стармер.

Также правительство Великобритании сообщило, сколько дронов получила Украина за полгода. Отмечается, что за шесть месяцев Великобритания передала нашему государству более 85 тысяч военных беспилотников. В частности было отправлено в Украину десятки тысяч FPV-дронов, которые сейчас являются решающими на линии огня.

"На опасную эскалацию Путина в Украине и по всей Европе мы должны ответить увеличением производства беспилотников и усилением противовоздушной обороны НАТО", - отметил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Вас также могут заинтересовать новости: