По его словам, войска имеют как оперативные риски, так и оперативные преимущества.

Вооруженные силы Великобритании готовы прямо сейчас давать отпор армии Российской Федерации, если она вторгнется в страны Восточной Европы.

Об этом на заседании Комитета по вопросам обороны Палаты общин заявил заместитель начальника британского оборонного штаба Роб Магоуэн. "Если британскую армию попросят воевать сегодня, она будет воевать сегодня", - цитирует его Politico.

Так Магоуэн ответил на вопрос депутатов о том, сколько их бригад смогут добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной эскалации со стороны России. По его словам, сейчас британская армия имеет ряд оперативных рисков и оперативных преимуществ, а также нуждается в "большей летальности":

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"Не думаю, что кто-то в этой комнате должен иметь иллюзии, что если русские вторгнутся в Восточную Европу сегодня ночью, то мы встретим их в этой битве".

В то же время издание отмечает, что британские сухопутные войска имеют ряд проблем. Например, сейчас их численность является наименьшей с 1700-х годов, а ранее министр обороны Джон Хили описал состояние вооруженных сил как "гораздо худшее, чем мы думали".

НАТО готовится к войне

Как известно, со стороны военнослужащих и политиков стран-членов НАТО неоднократно звучали заявления о том, что уже через несколько лет они могут столкнуться с агрессией со стороны Российской Федерации.

Полномасштабное вторжение в Украину заставило эти страны пересмотреть свою способность обороняться и координировать действия в случае нападения.

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