'Безоговорочная капитуляция': Трамп сделал опасный разворот в войне с Ираном, - NYT

Иран отказывается капитулировать, США и Израиль расходятся в целях, а Трамп настаивает на "безоговорочной капитуляции".

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласится ни на что, кроме "безоговорочной капитуляции" со стороны Ирана. Это новое расширение целей конфликта, которое, по оценкам экспертов, может продлить войну на неопределенный срок, пишет The New York Times.

Через неделю израильско-американской кампании Иран не проявил никакого желания капитулировать, а вместо этого расширил атаки на арабские государства с американскими базами, используя ракеты и беспилотники. Трамп в социальных сетях настаивает на капитуляции и обещает, что США и их союзники "неустанно будут работать, чтобы вернуть Иран с грани уничтожения".

Помощники в растерянности

Заявление президента демонстрирует его стремление объединить военную мощь Америки с личным влиянием на смену руководства врагов. Его требования уже вызвали противоречивые сигналы от помощников и союзников в Конгрессе. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт уточнила, что "безоговорочная капитуляция" будет констатирована тогда, когда Трамп решит, что военные цели достигнуты.

За последние дни цели администрации США неоднократно менялись: от смены режима в Иране до уничтожения его ядерной программы и ракетного потенциала. Трамп сравнивает Иран с Венесуэлой, где, по его мнению, американские действия позволили назначить лидеров, выполняющих требования США.

В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху определяет свою цель как полный демонтаж режима Ирана, чтобы навсегда нейтрализовать ядерную программу и ракетный арсенал. Неизвестно, как Трамп будет реагировать на возможный крах иранского правительства и отправит ли американские войска на территорию Ирана.

"Эпическая ярость" - что дальше

Фактически, требование "безоговорочной капитуляции" предполагает сценарии, схожие с оккупацией Японии после Второй мировой войны, которая длилась семь лет. Эксперты отмечают, что проведение подобной политики в Иране будет сложнее из-за религиозного и этнического разнообразия страны.

Несмотря на воинственную риторику Трампа, международные посредники пытаются найти путь к переговорам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что многие страны предлагали мирные переговоры, а Оман, Египет и Турция могут сыграть роль в урегулировании конфликта.

Иран сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что соседние страны больше не будут мишенями для атак, если с их территории не будут наноситься удары по Ирану.

По словам президента, такое решение одобрил накануне временный руководящий совет Ирана. В заявлениях, которые публикуют иранские СМИ, Пезешкиан также принес извинения соседним странам за удары, которые произошли в последние дни.

