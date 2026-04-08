'Золотой век Ближнего Востока': Трамп сделал новое заявление на фоне перемирия с Ираном

В частности, президент США заявил, что Вашингтон будет следить за ситуацией в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал перемирие с Ираном, назвав это "важным днем для мира во всем мире". Соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Иран стремится к этому, им уже надоело! Так же, как и всем остальным! Соединенные Штаты Америки помогут решить проблему в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления", – написал президент США.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат удерживать свои войска в регионе, чтобы "убедиться, что все идет хорошо".

"Я уверен, что так и будет. Так же, как это происходит у нас в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока", – добавил Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Напомним, в ночь на 8 апреля Соединенные Штаты согласовали временное перемирие с Ираном. Комментируя это решение, Трамп заявил, что США "уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и даже добились большего". В то же время в Тегеране заявили, что Трамп согласился взять за основу переговоров 10-пунктный план Ирана. В нем, в частности, содержится пункт о том, что Иран и в дальнейшем будет удерживать Ормузский пролив под собственным контролем, взимая плату с судов, которые через него будут проходить.

Несмотря на это, на фоне новостей о перемирии в мире начала резко падать цена на нефть. Bloomberg отмечает, что американская нефть WTI потеряла до 19%. А мировой эталон – Brent – подешевел на 13%, опустившись примерно до 95 долларов за баррель. Впрочем, аналитики отмечают, что оптимизм по этому вопросу может быть преждевременным.

