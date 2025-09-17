Вторжение российских беспилотников в Польшу может стать переломным моментом для введения бесполетной зоны над Украиной.

Более трёх лет президент Украины Владимир Зеленский просит западных союзников закрыть небо над его страной, однако, несмотря на жестокие российские обстрелы, НАТО до сих пор отказывается от этого шага.

Как пишет адмирал США в отставке, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg, причина этой сдержанности проста: страх прямого столкновения между российскими и натовскими силами.

"Бесполетная зона потребует от самолётов НАТО патрулирования украинской территории. Для обеспечения безопасности этих пилотируемых самолётов может даже потребоваться нейтрализация передовых российских зенитных ракетных комплексов С-400 как в России, так и в Беларуси. Вероятно, потребуются правила ведения боевых действий, которые позволят истребителям НАТО сбивать не только российские беспилотники и ракеты, но и пилотируемые бомбардировщики и истребители Кремля", - пишет он

В результате НАТО беспокоится, что такое прямое столкновение может привести к более масштабным боевым действиям на суше и в водах Черного моря, а также к более масштабным кибератакам Москвы против западных стран, или даже тактическому ядерному удару.

Однако, отмечает Ставридис, вторжение российских беспилотников в Польшу может стать переломным моментом для введения бесполетной зоны над Украиной.

Так, он указывает, что НАТО располагает собственным полноценным авиакрылом, состоящим из более чем десятка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3, что позволяет ему круглосуточно контролировать воздушное пространство Украины и восточную границу НАТО. Также недавно объявленная альянсом операция "Восточный страж" по укреплению восточного фланга НАТО будет включать в себя боевые самолеты ВВС США F-35 Lightning, а также современные боевые самолёты из Польши, Великобритании, Франции и стран Балтии, включая шведские JAS 39 Gripens, французские Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

"Вопрос в том, достигли ли мы момента, когда можно перенести операцию "Восточный часовой" на территорию Украины. Это может стать частью комплекса новых мер, которые обсуждаются уже несколько месяцев и ожидают решений Вашингтона и Брюсселя", - отмечает Ставридис.

Ставридис подчеривает: бесполетная зона — это очень агрессивный шаг, и он несет реальный риск дальнейшей эскалации.

"Но, учитывая безрассудство, беспощадность и непримиримость Путина, наиболее ярко продемонстрированные его игнорированием личных дипломатических усилий Трампа, мы пришли к тому моменту, когда необходимо закрыть небо над Украиной. В сочетании с другими экономическими и дипломатическими инструментами, это может быть единственным способом убедить Москву в тщетности её попыток завоевать всю Украину".

НАТО можес сбивать российские ракеты над Украиной

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать дроны и ракеты РФ в воздушном пространстве Украины.

Как пишет Defense Express, политически решение вряд ли будет массовым среди всех членов НАТО или ЕС. В то же время технически - ограниченные миссии с участием отдельных государств (например Великобритании, Франции, Германии) выглядят более реалистичными.

