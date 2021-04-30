Пока Кремль вносит в свой список "недружественных стран" почти всех соседей, он должен помнить, что в этом виновата только его собственная агрессивная и надменная политика.

23 апреля Владимир Путин приказал чиновникам Кремля составить список "недружественных стран". Пока не известно, кто именно попадет в этом списке. Но российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что он будет состоять преимущественно из соседей России.

Газета "Известия" писала, что "недружественными" в Москве будут считать США, Польшу, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Великобританию, Канаду, Украину и Австралию. Больше всего поражает тот факт, что 5 из 10 перечисленных стран делят с Россией границу на суше, - пишет в своей статье эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон. В это время шестая страна - Чехия - тоже еще не так давно принадлежала к расширенной европейской империи Москвы.

Почему так много стран с исторически давними связями с Россией теперь стали в глазах Кремля "враждебными"? Несмотря на то, что российские войска держат в оккупации значительные части территории Украины, Грузии и Молдовы, не нужно долго думать, чтобы догадаться, почему члены пост-советского региона хотели бы держаться подальше от Москвы. Однако, эту мрачную тенденцию нельзя объяснить лишь постсоветскими военными вторжениями.

Читайте такжеРоссия находится в конфронтации с Евросоюзом - БоррельВ реальности глубокое недоверие, которое существует между Россией и ее соседями, очень часто берет свое начало с давних времен и отражает империалистические инстинкты, которые традиционно формировали и определяли российскую национальную идею. Можно собрать целую библиотеку из нареканий об, очевидно, ненасытном имперском аппетите России. Эти слова веками выражались головокружительной чередой языков включая украинский, грузинский, литовский, чеченский, польский и финский.

Наверное, кратчайший комментарий сделал известный американский дипломат Джордж Киннан. В 1944 году он подметил: "Ревнивое и нетерпимое око Кремля, в конце концов, способно различить лишь вассалов и врагов. И соседи России, если они не хотят принадлежать к первым, должны смириться со второй ролью". Последняя страна, которая, говоря словами Киннана, смирилась с ролью российского врага - это Украина. Больше, чем с любой другой "недружественной страной", катастрофический упадок двусторонних связей с Украиной должен подтолкнуть Москву к сомнениям в мудрости своего соревновательного подхода к отношениям с соседями.

В этом конкретном случае особая вина лежит на Владимире Путине. Когда он впервые пришел к власти на смене тысячелетий, постсоветская Россия и Украина были все еще невероятно переплетены. Так что любой, кто говорил о предстоящем конфликте между ними, считался мошенником или сумасшедшим. Границы между странами были настолько размыты, что второй президент Украины Леонид Кучма почувствовал потребность опубликовать книгу с названием "Украина - не Россия". Путин быстро изменил всю динамику отношений.

Его большим промахом было решение приехать в Киев перед президентскими выборами в 2004 году и напрямую вмешаться в финальный этап избирательной кампании. Это характерно щадящее вмешательство разозлило миллионы аполитичных украинцев, что сыграло ключевую роль в начале "Оранжевой революции" через несколько недель. Униженный этим внешнеполитическим поражением, Путин продолжил относиться к Украине, как к лишь частично суверенной стране. Он настаивал на праве России накладывать вето на геополитические решения Киева, ставя под сомнение саму украинскую государственность. Он снова и снова повторял, что русские и украинцы - это якобы "один народ". В конце концов, когда Украина вопреки российскому президенту решила подписать соглашение об ассоциации с ЕС, Путин устроил вторжение.

Читайте такжеThe Telegraph: Европа никак не поймет, что она уже на войне с РоссиейЧерез семь лет после того необъявленная война между Россией и Украиной продолжается без завершения на горизонте. И целое поколение молодых украинцев без памяти об общем советском прошлом теперь знают, что Россия - это враждебный агрессор. Поддержка украинских пророссийских партий упала до рекордно низких показателей. А очевидное большинство украинцев поддерживают ранее непопулярное решение присоединиться к НАТО. Трудно избежать вывода, что стратегия Путина в отношении Украины была поражением исторических масштабов, которое он сам себе нанес.

Но хоть крах отношений с Украиной был особенно травматичным, он был не уникальным. От Балтии до Кавказа много стран, которые стали независимыми после падения СССР, отвернулись от империализма и авторитаризма в современной России за последние десятилетия. Вместо этого они начали строить более тесные отношения с Западным миром. Между тем, Москва поняла, что у нее нет инструментов мягкой силы, способных конкурировать с Западом. Поэтому она сделала ставку на грубую силу как крайнюю тактику против Молдовы, Грузии и Украины.

В идеальном мире такое большое количество соседей в списке "недружественных стран" от Кремля должно было бы спровоцировать оживленные дебаты в российском обществе об очевидной необходимости улучшить отношения. Но этого не произойдет. Зато СМИ Кремля продолжат обвинять соседей в неразумной "русофобии", распространяя при этом теории заговора о планах Запада подорвать российское величие.

Все видели это кино и раньше. На протяжении последних двух десятилетий Москва ворчала о расширении НАТО в Центральной Европе и Балтии, выставляя это доказательством западных планов окружить и покорить Россию. Такой взгляд полностью игнорирует факт, что все эти страны сами подали заявки на членство в НАТО. И их мотивом была потенциальная угроза российской агрессии. Москве будет трудно это признать, но ни одна страна не была лучшим вербовщиком НАТО, чем сама Россия.

Читайте такжеNZZ: Украина и Тайвань-жертвы одной войны, которую никто не хочет заметитьПричин ожидать в ближайшее время изменений в сложных российских отношениях с соседями нет. Вместо этого страны вдоль восточного фланга Европы будут оставаться на передовой обострения конфронтации между Россией и Западом. Они заслуживают значительно большей международной солидарности и поддержки, чем сейчас получают. Многие европейские страны из-за своей географии не имеют такого прямого опыта контактов с Кремлем. И им часто трудно оценить ту тревогу, которую переживают непосредственные соседи России.

24 апреля министр иностранных дел Германии Хайко Мааас отверг призывы ввести более жесткие санкции против Кремля, назвав их "конфронтационным шумом". Вместо этого, он заявил, что Германия хочет "добрососедских отношений с Россией". Такие дипломатические заявления могут показаться разумными в относительно безопасном Берлине. Но они игнорируют реальную ситуацию на востоке, где Россия пока не продемонстрировала желания строить добрососедские отношения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань